Município de Viseu lança documentários sobre preservação das tradições e riqueza cultural

A produção audiovisual do município de Viseu lançou oito documentários que retratam aspectos culturais, históricos e sociais. Os filmes “Um Visionário Chamado Carlos Verzeletti”, “A Pedra Grande do Gurupi”, “Os Promesseiros de São Benedito”, “Um Poeta Chamado Vico”, “Vamos Guarnicê”, “O Gigante Laurso”, “⁠20 Anos da Sensação do Gurupi” e “Nas águas do Gurupi”, receberam incentivos da Lei Paulo Gustavo e o apoio da prefeitura de Viseu através da Secretaria Municipal de Cultura (Secult).

O acervo premiado pela secretaria de cultura de Viseu integra a programação do Projeto Expedição Cultural, uma ação itinerante que promove a circulação e o acesso à produção audiovisual em diversas regiões da cidade. Com a exibição de documentários de curta-metragem e videoclipes, o projeto busca valorizar a cultura local e proporcionar momentos de reflexão e entretenimento.

Dentre os objetivos do projeto estão levar conteúdos audiovisuais que retratem aspectos culturais, históricos e sociais às comunidades, incentivando o diálogo, a preservação das tradições e o reconhecimento da riqueza cultural de Viseu. A expectativa é alcançar mais de 5 mil pessoas durante a circulação da expedição.

Segundo o produtor de vídeo e fotógrafo Gustavo Mendes, autor de “Um Visionário Chamado Padre Carlos Verzeletti”, o documentário retrata o legado do religioso em Viseu. Figura marcante na vida dos viseuenses, que ganha vida na obra que resgata sua trajetória como padre na cidade entre 1982 e 1994. Atualmente bispo da Diocese de Castanhal, Dom Carlos deixou um legado significativo no município. A produção aborda parte dos 13 anos em que Dom Carlos esteve à frente da paróquia de Viseu.

“Dom Carlos era conhecido por seu trabalho com a juventude, tirando jovens de situações de risco, como as drogas, e envolvendo-os em atividades da igreja. Foi idealizador de projetos como a Romaria da Juventude, encontros de homens e mulheres que aconteciam no Cenóbio Horeb (espaço construído para orações e encontros religiosos), levou também vários cursos profissionalizantes às comunidades.”, explica o diretor.

Já o filme "A Pedra Grande Gurupi: O Encantado Cenário de Viseu Pará", remonta, por meio da história de pescadores e ribeirinhos, a visão mítica sobre esta ilhota que fica a 25 km da sede do município de Viseu. Uma história repleta de misticismo e encantaria contada pelos viseuenses; o filme mostra também as belezas naturais da região.

De autoria do professor Esron Luís Maia, o filme é resultado de pesquisas iniciadas desde 2019 sobre o ponto de intercessão entre o rio Gurupi e o oceano Atlântico. “Esse é um elemento longe de ser esgotado enquanto matéria de pesquisa, seja no olhar mítico, da beleza natural e da beleza científica. A Pedra Grande do Gurupi marca não somente a história de Viseu no nordeste paraense, mas mergulha num encanto que vai além do mundo físico. Ela indica a morada do rei lusitano Dom Sebastião na região Norte, mostrando a força e a importância da linguagem, da política, da conservação ambiental e da religiosidade para o nosso povo viseuense, paraense, amazônico”, ressalta.

SERVIÇO: As exibições dos documentários estão acontecendo gratuitamente sempre às 19h, nas comunidades de São José do Gurupi, Fernandes Belo, Açaietua, Curupaiti, Limondeua e sede do município de Viseu.

