Município de Vigia terá novo museu e biblioteca após reforma de prédio histórico

A história do município de Vigia de Nazaré, no Nordeste paraense, vair ganha um novo espaço de salvaguarda. Nesta sexta-feira (14), o prefeito da cidade, Job Júnior (PSD) assina o contrato para a execução da obra de reforma de um prédio do século XIX, localizado no centro comercial da sede municipal, e que até 2016 abrigava o Museu da Cidade. Fechado desde aquele ano, O prédio será revitalizado para sediar o novo museu, que será chamado de “Museu de História e Arte de Vigia”, e uma biblioteca, que foi fechada nos anos 1980.

A obra vai ser custeada com recursos de um convênio entre a prefeitura local e a Secretaria de Estado de Turismo, que transferiu R$ 500 mil de uma emenda parlamentar destinada ao projeto em 2021, pelo então senador do PT, Paulo Rocha. A prefeitura entrará no projeto com a contrapartida de cerca de R$ 600 mil.

O edifício a ser restaurado mantém os traços de arquitetura colonial que resiste em Vigia. De acordo com especialistas, a maior parte das residências daquele período foi demolida. Calcula-se que o prédio, que seria de propriedade de um comerciante português que faliu ao final dos anos oitocentos, teria sido construído na segunda metade do século XIX. Alugado ao Estado, no final daquele período, o prédio abrigou uma escola estadual, fechada por volta de 2000 por não mais suportar o impacto de centenas de estudantes. Reformado pelo governo do Estado, em 2006 o prédio passou a abrigar o Museu da Cidade, que foi fechado em 2016. Em agosto do ano passado, o Governo do Pará assinou um Termo de Cessão de Uso, repassando o prédio à responsabilidade da prefeitura de Vigia.

Além de revitalizar o espaço do antigo museu, o projeto utiliza ainda uma área aberta, um antigo quintal da escola, adequando-a para atividades culturais. Um grande salão ganhará dois pisos, com área em dobro, que receberá a Biblioteca Municipal Alves de Souza, criada em 1977, que também foi fechada em meados dos anos 1980. O prédio terá um pequeno auditório, espaço para administração e será equipado com plataformas para o cesso de pessoas com deficiência.

O prefeito Job Júnior destaca que a reforma do local e sua destinação obedece preceitos legais. “Esses equipamentos que estamos resgatando são de grande importância para a cultura vigiense; reimplantá-los responde a uma lei municipal de 2012 que oficializou a criação da Secretaria de Cultura e a defesa e preservação de patrimônios culturais materiais e imateriais do município. Tanto o museu quanto a biblioteca cumprem a missão de oferecer entretenimento cultural de qualidade”, afirma o gestor.

No evento de assinatura do contrato da obra, às 18 horas desta sexta-feira (14) na Câmara de Vereadores, o prefeito criará um Grupo de Trabalho para reimplantar tanto o museu quanto a biblioteca, e encaminhará à Câmara de Vereadores dois projetos de lei - um criando o Museu de História e Arte de Vigia de Nazaré, e outro reformulando uma lei que em 1977 criou a Biblioteca Alves de Souza. O patrono da biblioteca foi um jornalista, político e poeta vigiense que fez carreira em Belém e no Rio de Janeiro, na primeira metade do século XX. O Barão de Guajará – Domingos Antônio Raiol, outro intelectual vigiense - será o patrono do novo museu.