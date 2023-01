Aniversário de Vigia de Nazaré: município do nordeste paraense celebra 407 anos nesta sexta

O município de Vigia de Nazaré, localizado no nordeste paraense, completa, nesta sexta-feira (6), 407 anos de fundação. As comemorações pela data começaram nesta quinta-feira (5), com inauguração de escolas, praças e postos de saúde na cidade. Nesta sexta-feira a programação terá alvorada municipal com bandas tradicionais, bolo de aniversário no Mercado Municipal, missa em Ação de Graças na Igreja de São Sebastião e shows musicais no Espaço Cultural Tia Pê.

A Vila de Vigia foi fundada em 6 de janeiro de 1616, seis dias antes da fundação da também paraense Belém, por Francisco Caldeira Castelo Branco durante expedição de ocupação da Capitania do Grão-Pará (do tupi-guarani, "rio do tamanho do mar", que decorre do rio Pará).

Na época, os índios Tupinambas já habitavam a região, na aldeia Uruitá (do Tupi Guarani, "cesto de pedras"), sob jurisdição das missões da Companhia de Jesus. Na localidade, os colonizadores construíram um posto de controle que mais tarde se configurou como “posto fiscal” de embarcações que abasteciam Belém.

Por sua posição estratégica, o governo colonial transformou a ponto em um posto alfandegário guarnecido, denominado Vigia, para fiscalizar e proteger, de contrabandistas, as embarcações que por ali passavam. Influenciando na formação do povoado, elevado em 1698 a categoria de vila com a denominação Vigia. Assim, permaneceu até a Independência do Brasil.

Com o advento da Lei Pombalina, expedida em 1761, os jesuítas foram expulsos do Brasil e Vigia foi elevada a Paróquia secular, sendo também criado, ali, um colégio secular. Nessa época, a localidade já contava com uma casa que fora transformada em templo, em 1732, pelo padre José Lopes, provincial da Companhia de Jesus e com o Colégio Mãe de Deus, construído pelos jesuítas.

Por ocasião da Revolução da Cabanagem, ocorrida em 1833, na Província do Grão-Pará, o município de Vigia sofreu depredações. Esse movimento foi suprimido em 1836, com a chegada do Major Francisco Sérgio de Oliveira, por ordem do Marechal Soares de Andréa. Em 1854, Vigia foi elevado a categoria de cidade.

Confira a programação completa de aniversário para esta sexta-feira (6):

07h Alvorada musical com as bandas tradicionais

09h Parabéns para Vigia com bolo, no Mercado Municipal

18h Missa em Ação de Graças, na Igreja São Sebastião (Bairro Arapiranga)

Programação cultural – Espaço Cultural Tia Pê

19h Atrações e Dj locais

00h Manu Bahtidão