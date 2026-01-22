Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

'Mundo Brega Pará' chega ao 10º programa e recebe Carol Lyne e Banda Quero Mais

A partir das 16h desta sexta (23), o brega toma conta das ondas do rádio, na Liberal FM, com Ney Messias Jr no comando do programa

Eduardo Rocha
fonte

Cantoras Carol Lyne e Kênia Rodrigues, da Banda Quero Mais: programa 'Mundo Brega Pará' na Rádio Liberal FM (Foto: fotos de divulgação)

Nesta sexta-feira (23) será dia de celebrar o décimo programa "Mundo Brega Pará" na Rádio Liberal FM. E para que a festa ocorra do jeito que ele merece o "Mundo Brega Pará" recebe dois convidados bem alto astral: a cantora Carol Lyne e a Banda Quero Mais. O anfitrião e apresentador do programa focado em valorizar a música paraense será Ney Messias Jr, diretor de Entretenimento e Radioweb da Liberal FM. O público confere tudo a partir das 16h na Liberal FM e no Canal O Liberal no Youtube.

Natural de Breves, no Arquipélago do Marajó, Carol Lyne canta profissionalmente desde os 12 anos de idade. Então, são, agora, 16 anos de carreira profissional. De carreira solo, ela tem dois anos de estrada. "Nos meus shows, eu fico muito feliz em poder cantar algumas canções que são sucessos da minha trajetória como cantora. Por exemplo, não pode faltar no show 'Amor Próprio', que foi o meu primeiro sucesso e projetou minha carreira; 'Antes do Antes', que é a minha música mais ouvida em todas as plataformas, e 'Gatilho pra chorar', que foi meu primeiro lançamento da carreira solo e ganhou grande repercussão após ser lançado no 'Sons do Para', da TV Liberal", destaca Carol Lyne.

Essa artista não tem dúvida sobre a presença marcante do gênero musical brega na carreira . "O brega é a minha raiz, não tem como ser artista paraense e não ter tido o brega como primeira referência. Hoje, eu canto uma vertente do brega, que é o tecnomelody, mas até chegar nesse caminho o brega fez parte de toda a minha trajetória. Tudo sempre começa pelo brega que é a nossa vertente principal!", salienta Carol. 

Ela diz que cantar esse gênero significa validar as origens dela e reforça o seu papel como cantora paraense. "Ter minhas músicas tocando nas ruas, nas aparelhagens e na periferia é indescritível, porém, saber que essa música é nossa e é popular no nosso Estado não tem preço. Expandir o que é nosso, o que nasceu aqui, Isso, sim, me valida como artista", pontua.

Para Carol Lyne, participar do "Mundo Brega Pará" é um honra muito grande, "pois é um programa que reforça os nossos gêneros musicais, valoriza todas as vertentes da nossa música que é muito diversa, muito plural. Eu sempre digo que eu canto o que ecoa nas ruas do Pará, na periferia, e o programa 'Mundo Brega Pará' traz tudo isso, a realidade da nossa música pra um lugar de destaque e de identidade com o nosso público", completa. 

Quero Mais

A agitação no "Mundo Brega Pará" vai contar com a participação muito especial da Banda Quero Mais, que contabiliza 24 anos de estrada. Portanto, tem muito tempo que esse grupo musical cai no gosto popular e, sem dúvida, a presença da Quero Mais abrilhanta ainda mais o programa na Rádio Liberal FM.

Para manter o pique das apresentações com o sucesso de mais de duas décadas, a Banda Quero Mais conta com os vocais de Kênia Rodrigues e João Henrique; Dudu Marques no teclado; Jesu Josedec no contrabaixo; Dom na guitarra, Rafael na bateria e Branco na percussão.

"A banda toca de tudo, carimbó, forró, arrocha e outros ritmos, mas prioriza nossas músicas e o nosso brega do Pará", detalha Dudu Marques, compositor da Quero Mais. Essa qualidade musical o público confere nas apresentações da banda e nos quatro álbuns gravados pelo grupo. "Pra gente é uma honra participar desse programa que mostra e incentiva a nossa cultura, além de valorizar o ritmo paraense que hoje é nacional", destaca Dudu Marques.

O décimo programa "Mundo Brega Pará" vai contar com um bate-papo dos artistas convidados com o apresentador Ney Messias Jr, abordando fatos marcantes da trajetória musical de cada um deles. Além disso, o público vai conferir versões acústicas muito especiais para grandes sucessos da Quero Mais e Carol Lyne, ao som do produtor musical Andinho Farias no violão e o percussionista Franklin Furtado.  

 

Palavras-chave

cultura

mundo brega pará com carol lyne e banda quero mais
Cultura
