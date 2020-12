Mumuzinho será atração on-line com Mart'nália e Xande de Pilares

Música

Mart’nália, Xande de Pilares e Mumuzinho serão atrações neste domingo, 20, último dia do "Energia para Cantar", programação de lives que a Enel Distribuição Rio e a Peck Produções, com transmissões ao vivo e gratuitas pelo canal da Enel Brasil no Youtube (https://www.youtube.com/enelbrasil), entre às 17 e 21h.

A Casa da Seresta realiza neste domingo, 20, fará o Bingão do Décimo com prêmio de R$ 1.500 ao som de Joelson Pantoja e Keiziane Carvalho, a partir das 18h, com ingresso a R$ 25. Informações: (91) 3230-2370, 98117-4398 e 99315-5681.

A cantora gaúcha Isabela Fogaça fará lives natalinas por seis dias seguidos: domingo, 20, às 20h; 21, 22, 23 e 24, às 21h; e 25, às 18hs. As apresentações serão transmitidas via a plataforma ShowIn, com ingresso a R$ 20.

Luís Girard reapresenta o pocket show presencial de lançamento do clipe “No Grito”, faixa do novo álbum “Colossal”, neste domingo, 20, no Espaço Cultural Apoena, a partir das 21h. Ingresso a R$ 10. Informações: (91) 98213-6071 e 98158-0829.

Fafá de Belém fará um show virtual de Natal, diretamente da casa dela, com a presença da filha Mariana Belém e das netas, no próximo dia 23. A transmissão será em benefício da Fundação do Padre Julio Lancellotli, pelo canal oficial da cantora no Youtube, a partir das 18h.

O grupo de KPop Blackpink e o YouTube Music estão se unindo para "The Show”, a primeira experiência de um concerto global com transmissão ao vivo, apresentada pela plataforma. Ingressos à venda. A apresentação será no dia 28 de dezembro, às 2h da madrugada (horário de Brasília), pelo canal do grupo: youtube.com/BlackPinkOfficial.

Cinema

A série Cinema #EmCasaComSesc, do Sesc São Paulo, apresenta esta semana a ficção "A Escolha de Sofia", de Alan J. Pakula; o documentário "O Africano Que Queria Voar", de Samantha Biffot. Luc, pelo Cine África; e o título "O Segredo dos Diamantes", de Helvécio Ratton, pelo CineClubinho. Mais informações sobre as obras, datas de estreia e classificação indicativa na programação abaixo ou em sescsp.org.br/cinemaemcasa.

O Itaú Cultural apresenta a mostra Cine Curtinhas no site itaucultural.org.br, até este domingo, 20. A programação traz sete curtas-metragens brasileiros feitos por meio das mais diversas técnicas de animação – das tradicionais às digitais. Entre os destaques estão “Diário de Areia” e “Gabi”, premiados em festivais nacionais e internacionais. Todos os filmes terão legendas e interpretação em Libras.

A 2ª edição da Marvel Run chega ao Brasil em formato virtual, e os participantes de todo o país terão três semanas para completar o percurso. Com a proposta de unir o esporte e entretenimento, a edição de 2020 será inspirada no filme Viúva Negra, da Marvel Studios, que chega em breve nos cinemas. Esta é a primeira corrida virtual da Marvel da América Latina e ocorre no Brasil até 12 de dezembro.

Cinco filmes com personagens marcantes da carreira de Lima Duarte serão exibidos mostra on-line do site do Itaú Cultural, a partir da segunda-feira, 21, em homenagem ao aniversário de 90 anos do ator. Entre as obras selecionadas estão a comédia “Guerra Conjugal”, gravada há 45 anos pelo cineasta Joaquim Pedro de Andrade; e o premiado drama “Sargento Getúlio”, de Hermano Penna. Os filmes ficarão disponíveis em streaming até o dia 10 de janeiro.

A 9ª edição do Cinecipó, festival do filme insurgente, ocorre até 28 de dezembro e conta com duas oficinas online e gratuitas em sua programação. O crítico e professor Juliano Gomes ministra o curso “Crítica Reparadora: Práticas Implicadas” e Renato Vallone fica à frente das aulas de “Cinema de Montagem”. Para acessar a programação, entre no site cinecipo.com.br.

Até 30 de dezembro, a Mostra Cinema e Reflexão, do Cine CPFL, programação do Instituto CPFL, reúne filmes com o tema “Diferentes visões de autores brasileiros”, tais como: “A Parte do Mundo Que Me Pertence”, de Marcos Pimentel; “Canções em Pequim”, de Milena de Moura Barba; “Dias Vazios”, de Robney Bruno Abreu; “Meu Nome é Daniel”, de Daniel Gonçalves (com audiodescrição e Libras); “Nóis por Nóis”, de Aly Muritiba e Jandir Santin; “Uma Carta Para Ferdinand”, de Anderson Dresch e Fabio Cabral; e “Um Casamento”, de Mônica Simões. Os longas estão disponibilizados na plataforma Looke, com acesso gratuito pelo endereço mostracinemaereflexao.com.br. Além dos filmes, a programação promove lives com alguns cineastas.

Teatro e Dança

A última edição do Festival Arte Como Respiro com recorte de artes cênicas, do Itaú Cultural, termina neste domingo, 20, com a exibição da cena teatral “Nossos Mortos: Arquivos Desarquivados”, do Teatro Máquina (CE); “Carta Corpo”, o bailarino e coreógrafo David Costa (SP) conecta bailarinos em dança virtual; “Coragem”, do coletivo Subtexto (RJ) traz a performance em vídeo-poesia; e “As Gaivotas que Nascem dos Tremores da Terra”, da atriz Camila Mota e da poeta Cafira Zoé, revelam uma cena-poema-visual. Assista às 20h, no site www.itaucultural.org.br, onde as apresentações ficarão disponíveis por 24 horas.

A mostra “Terminal Só” apresenta 24 atrizes e atores, valendo-se da autoficção, apresentam crônicas criadas no isolamento durante a pandemia causada pelo novo coronavírus. As exibições acontecem on-line e em sequência, até a próxima segunda-feira, 21, sempre às 19h, com ingressos a R$10, R$20, R$30 e R$50 à venda no Sympla.

O espetáculo “O Ensaio Invisível”, do Coletivo de Teatro Off Off Broadway, aborda um futuro em que o contato físico foi banido, um grupo de pessoas se encontra clandestinamente para ensaiar uma maneira do teatro continuar existindo. A transmissão inicia às 20h, pelo Youtube, neste domingo, 20. É possível assistir interagindo mediante inscrição gratuita no Sympla.

O “Baile do Menino Deus”, espetáculo natalino encenado há 17 anos em Recife, será exibido de forma on-line entre os próximos dias 23 e 26. O longa inédito da grande ópera popular nordestina foi gravado sob a direção geral de Tuca Siqueira e traz Silvério Pessoa no elenco. A transmissão inicia às 20h, no canal do Baile do Menino Deus no Youtube.

Literatura e Arte

A 34ª edição do Circular Campina Cidade Velha, a última de 2020, será neste domingo, 20, das 8h às 21h, por meio dos perfis do evento no Facebook e Instagram e também pelo canal do Youtube. A programação traz conteúdos que refletem modos mais sustentáveis de viver, com oficinas, música, exposições e documentários que carregam em si a essência amazônica. Nesta edição também haverá quatro lives com convidados que vão discutir a cidade de Belém.

O poeta Marcelo Ariel, considerado por Ferreira Gullar um dos melhores poetas contemporâneos, é o novo convidado da série de entrevistas “Um Certo Alguém”, do Itaú Cultural. A entrevista está publicada no site www.itaucultural.org.br.

Acaba de ser lançada a áudio série "Pirimbim", criada pelo compositor e roteirista Fernando Salem ("Cocoricó" e "Castelo Rá-Tim-Bum") e pelos cineasta Tadeu Jungle e Marcos Nisti. Em 12 capítulos de 10 minutos cada são narradas as aventuras de três crianças pelo mundo do conhecimento em uma chácara mágica. Disponível no aplicativo de podcasts Orelo, no site https://www.pirimbim.com e no Youtube com ferramentas de acessibilidade.

Neste domingo, 20, o Itaú Cultural apresenta mais 31 poetas de vários estados na edição de poesia surda do Festival Arte como Respiro. Os vídeos com as poesias interpretadas em Língua Brasileira de Sinais (Libras) ou em Visual Vernacular (VV ou Libras 3D), serão disponibilizados no site www.itaucultural.org.br, sempre às 17h, e ficarão disponíveis por 15 dias.

O “IC para Crianças”, programação on-line do Itaú Cultural segue com o “Especial IC para Crianças” com a o episódio “Veia D’água”, no domingo, 20; o ator e músico Filipe Edmo ensina a fazer instrumentos musicais divertidos com diferentes materiais, na segunda, 21; aula de pintura mágica com o artista visual Gustavo de Magalhães na terça, 22. Todas as atividades entram no ar partir das 11h, no site www.itaucultural.org.br e no canal do Youtube do Itaú Cultural.

Cenas do Cotidiano, de Carelos Bracher (Divulgação)

Para comemorar os 80 anos do pintor mineiro Carlos Bracher, foi lançada a exposição virtual do Ateliê Casa Bracher, com mais de 150 obras do acervo do casal Carlos e Fani Bracher, na cidade de Ouro Preto. A exposição fica disponível no site trilíngue (português, inglês e espanhol) www.ateliecasabracher.com.

Allyster Fagundes traz a beleza da cena drag queen aliada aos mistérios do fundo das águas para a exposição "Revérbero", que está aberta à visitação até 3 de janeiro, na galeria Theodoro Braga, no Centur. Com curadoria do professor e artista Orlando Maneschy, a exposição é composta por uma série de vídeos-performance, fotografias, pinturas e de um acervo de objetos pessoais.

O Itaú Cultural apresenta a exposição virtual “Fotografia Modernista Brasileira”, com um recorte de 70 obras assinadas por 25 artistas que integram a Coleção Itaú Cultural. As imagens reúnem trabalhos realizados entre os anos 40 e 70 e reforçam a ruptura formal, promovida pelo modernismo fotográfico, com as normas tradicionais. A mostra está disponível gratuitamente na plataforma Google Arts & Culture.

'Homens Trabalhando, de Paulo Pires', da exposição fotográfica. (Luiz Musa)

Editais, Cursos e Concursos

Estão abertas as inscrições para os novos editais e credenciamentos da Lei Aldir Blanc no Pará. A Secretaria de Estado de Cultura (Secult) disponibilizou o Edital de Audiovisual (https://www.aldirblancaudiovisualpa.org/) no valor total de R$ 4 milhões, com inscrições pelo e-mail aldirblancaudiovisualpa@gmail.com até o próximo dia 30. Também lançou junto com o Sesc Pará os credenciamentos para: propostas culturais e ações formativas; produtores, avaliadores de projetos culturais; e escritores independentes, editoras, livreiros e sebos para a aquisição de ativos culturais (livros e publicações autorais e editoriais), com inscrições pelo site https://sesc-pa.com.br/ até o próximo dia 31. Ambos exigem cadastro prévio no https://mapacultural.pa.gov.br/.

O Prêmio Barco a Vapor, iniciativa internacional da Fundação SM, está com inscrições abertas para a 17a edição, até 31 de janeiro. O prêmio valoriza obras inéditas de autores brasileiros de literatura infantil e juvenil nos gêneros romance ou novela. O objetivo é revelar autores, estimular a criação literária e levar textos de qualidade aos jovens leitores de vários países. Informações e inscrições pelo site https://barcoavapor.smeducacao.com.br/ .

O Festival Internacional de Documentários prorrogou para até 30 de dezembro as inscrições à 26ª edição, que será entre 8 e 18 de abril de 2021. Inscrições e regulamento disponíveis no site etudoverdade.com.br. O festival é reconhecido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos EUA como evento classificatório para o Oscar.

O World Class Competition, maior campeonato de coquetelaria do mundo, retoma a 12ª edição da etapa nacional e abre nova oportunidade em formato digital para competidores de todo o Brasil, que podem se inscrever e se juntar ao time de selecionados, pré-aprovados anteriormente no primeiro desafio. O regulamento completo da etapa nacional do World Class Brasil, a ficha de inscrição e todos os detalhes da competição precisam ser solicitados através do e-mail br-dba@msxi.com. Os competidores devem, entre outras obrigações, gravar um vídeo de até 2 minutos reproduzindo uma receita e postar no feed do perfil pessoal no Instagram até o dia 20 de dezembro.

As Inscrições para o I Concurso de Pintura em Tela Unimed Belém estão abertas até 25 de dezembro e são divididas por categorias: Cooperados e Não Cooperados da Unimed Belém, sendo a categoria cooperados, constituída por médicos sócios da Unimed Belém, e a não cooperados, composta por clientes, não clientes, e colaboradores da Unimed Belém. As obras vencedoras poderão fazer parte da decoração interna do novo Hospital da Rede Unimed Belém e serão premiadas em dinheiro, com valores que variam de 2 mil a 7 mil reais. Mais informações no site unimedbelem.com.br.