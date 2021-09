Mulher Melão tira a roupa em protesto pelo 07 de setembro: 'é mais digno do que enganar o povo'

A modelo Renata Frisson, mais conhecida pelo apelido de "Mulher Melão", deu o que falar com um protesto para lá de ousado nesta terça-feira, 07 de setembro, Dia da Independência. As informações são do Extra.

Para chamar atenção ao "que está acontecendo no país", como definiu, ela resolveu tirar a roupa em frente à Esplanada dos Ministérios.

"Tenho família lá e pensei: já estou aqui e vou fazer um ensaio-protesto. O que me motivou foi tudo o que está acontecendo no nosso país. É tanta coisa ruim, mortes, pobreza, uma falta de rumo", disse Renata em entrevista ao Extra, afirmando ainda que acha mais digno "viver tirando a roupa no meu Only Fans, por exemplo, do que viver como político, que engana o povo".

De acordo com ela, a foto de topless precisou ser rápida para que ela não fosse detina. Um paletó também foi levado estrategicamente. "Quando deu, abri rapidinho e fizemos a foto antes que alguém chegasse".