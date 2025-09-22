Capa Jornal Amazônia
Mulher de Faustão homenageia enteada após casamento

Estadão Conteúdo

Luciana Cardoso, mulher de Fausto Silva, fez uma homenagem à enteada, Lara Silva, após o casamento dela com o apresentador Julinho Casares. A cerimônia aconteceu no sábado, 20, em São Paulo, na mansão da família.

"Ontem (sábado) foi dia de celebrar a união desse casal. Lara, que convivo desde os 3 anos e que vi crescer e se tornar essa mulher cheia de virtudes e beleza em todos os sentidos. É lindo ver o amor e a união que João e Rodrigo têm com você", escreveu Luciana nas redes sociais, citando os filhos que tem com Faustão.

Ela também destacou a presença de Julinho na vida familiar: "E Julinho, o melhor presente que poderia ser pra toda nossa família. A amizade que ele tem com seus irmãos é emocionante. Pais sempre desejam que os filhos sejam sempre unidos e tenho certeza que Julinho veio pra somar ainda mais nessa dinâmica. Sejam muito felizes! Que a alegria de ontem perdure por toda vida".

Faustão na cerimônia

O apresentador, de 75 anos, participou do casamento da filha, mesmo em meio ao processo de recuperação de saúde. Ele chegou em cadeira de rodas, sendo acompanhado pelos filhos João e Rodrigo.

Um vídeo publicado por João Silva nos stories de seu perfil no Instagram mostrou o momento em que Faustão entrou de mãos dadas com Lara, enquanto era empurrado pelo caçula.

Estado de saúde

Fausto Silva passou por diversos procedimentos médicos nos últimos anos. Em 2023, fez um transplante de coração; em 2024, um de rim. Em 2025, ficou três meses internado para tratar uma infecção bacteriana grave que resultou em um transplante de fígado e um retransplante de rim.

Ele recebeu alta em 28 de agosto e continua em casa, com fisioterapia e acompanhamento médico. No início de setembro, o filho João afirmou que o apresentador "está bem" e deve apresentar melhora gradual nos próximos meses.

Palavras-chave

Faustão

filha

casamento
Cultura
.
