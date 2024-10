Mostra 'Tecno Barca Bailique' apresenta imagens e memórias de uma Amazônia sob risco

A partir desta terça-feira, dia 22, e até o dia 20 de dezembro, o público será convidado a dar um mergulho na realidade costeira do estado-vizinho Amapá (AP), por meio da exposição Tecno Barca Bailique, montada no Espaço Cultural Banco da Amazônia, em Belém. A mostra traz um panorama artístico que conecta memória, meio ambiente e tecnologia, inspirado pelas vivências nas comunidades ribeirinhas do Arquipélago do Bailique, nesse estado, configurando um painel sobre o dia a dia dos moradores de grande parte do bioma amazônico.

Esse arquipélago é formado por várias ilhas habitadas por comunidades ribeirinhas que vivem da pesca, do extrativismo do açaí e da agricultura de subsistência e mantêm uma relação muito próxima com o meio ambiente em uma região de rica biodiversidade, cercada por manguezais e áreas de floresta. Porém, enfrentam desafios como a erosão costeira ("terras caídas"), que afeta suas moradias e áreas produtivas, e infraestrutura precária, com acesso limitado a serviços de saúde e educação.

Exposição no Banco da Amazônia, em Belém, aborda mobilização de comunidades para preservar a Amazônia (Foto: Raul Zito)

Apesar desse contexto adverso, projetos de desenvolvimento sustentável e iniciativas culturais vêm promovendo a valorização das tradições locais e soluções para melhorar as condições de vida na região. O projeto Tecno Barca Bailique é uma dessas inciativas e inclui a exposição em Belém com 23 obras, entre fotografias, vídeos de arte e uma instalação sonora.

Essa mostra retrata uma década (2012-2022) de trocas socioculturais entre artistas brasileiros e estrangeiros e as populações locais daquela região. O projeto foi contemplado pelo Edital de Pautas do Espaço Cultural Banco da Amazônia 2024. "Apoiar iniciativas como a da exposição representa o compromisso que a nossa instituição tem em fomentar a cultura e a arte da região. Além disso, reforçamos nosso papel de agente transformador social, colaborando para um desenvolvimento cultural e econômico da Amazônia", afirma o presidente do Banco da Amazônia, Luiz Lessa.

Ilhas temáticas

A mostra divide-se em três ilhas temáticas: Ilha das Imagens, Ilha Audiovisual e Ilha das Narrativas. Na Ilha das Imagens, as fotografias exploram as memórias sociais, ambientais e emocionais do Bailique, capturando interações com humanos e não humanos. Já na Ilha Audiovisual, vídeos abordam as urgências socioambientais relatadas pelos moradores da região, como o fenômeno das "terras caídas", além de experimentações sensoriais entre o Bailique e a cidade de Barcelona, na Espanha. E por fim, na Ilha das Narrativas, redes e rádios convidam a minutos de descanso, enquanto se ouve histórias e memórias regionais narradas pelos moradores do lugar.

"O Arquipélago do Bailique é uma região composta por 50 comunidades ribeirinhas, a 12 horas de viagem de barco de Macapá (AP) e lá vivem cerca de 15 mil moradores, e desde 2012 nós, da Associação Gira Mundo, temos realizado esse projeto de residência artística nessa região. Nos últimos anos, ela vem passando por um acelerado processo de erosão além da salinização da água do Rio Amazonas por influência do Oceano Atlântico, muito em função de fatores humanos", afirma Wellington Dias, que coordena o projeto.

Programação:

Exposição Tecno Barca Bailique

De 22 de outubro a 20 de dezembro

Espaço Cultural Banco da Amazônia

Segunda a sexta-feira, das 9h às 17h

Av. Presidente Vargas, 800

Lab. Performativo Errâncias do Corpo/Espaço

Dia: 23 de outubro

Horário: 14h às 17h

Descrição: Um laboratório criativo com foco nas artes performativas

Visitas Guiadas

Dias: 06 e 28 de novembro

Horário: 14h30 às 16h30

Espaço Cultural Banco da Amazônia

Mostra Cine Catraia

Dias: 14 e 21 de novembro

Horário: 14h30 às 16h30

Local: Cine Dira Paes / Palacete Pinho

Rua São Boaventura – Cidade Velha

Redes Sociais: Instagram (@tecnobarcabailique | @giramundoap) | Facebook (Tecno Barca)

Realização: Associação Gira Mundo (AP)