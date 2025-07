Mostra Grande Otelo começa hoje com exibição gratuita em salas de cinemas de 20 cidades

A Mostra Grande Otelo 2025 começa nesta terça-feira, 1º, e conta com a exibição dos principais filmes nacionais do último ano em 20 cidades por todo o Brasil. Os longas indicados para o Prêmio Grande Otelo 2025 compõem a Mostra, mas somente os 15 indicados nas categorias de Júri Popular serão exibidos gratuitamente.

O evento, realizado pela Academia Brasileira de Cinema, vai até o dia 29 de julho e conta com filmes como Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, O Auto da Compadecida 2, de Flávia Lacerda e Guel Arraes, Kasa Branca, de Luciano Vidigal, Malu, de Pedro Freire, e Motel Destino, de Karim Aïnouz.

A programação completa do evento está disponível no site da Academia Brasileira de Cinema. Ao todo, oito estados recebem a Mostra: Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará, Bahia, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.

As cidades que vão receber a mostra são: Niterói (RJ), Areal (RJ), Casimiro de Abreu (RJ), Itaocara (RJ), Paraty (RJ), Guapimirim (RJ), Maricá (RJ), São Pedro da Aldeia (RJ), Miracema (RJ), Belo Horizonte (MG), Salvador (BA), Catu (BA), João Pessoa (PB), Sousa (PB), Recife (PE), Fortaleza (CE), Itapipoca (CE), Novo Hamburgo (RS), Porto Alegre (RS) e Natal (RN).

Além das cidades citadas, o município do Rio de Janeiro também receberá a Mostra. Os ingressos para os longas, no entanto, só serão gratuitos para sócios da Academia. Para as demais pessoas, os ingressos serão vendidos a preços populares.

O final da Mostra será corada com a cerimônia do Prêmio Grande Otelo 2025, que ocorre no dia 30 de julho, na Cidade das Artes Bibi Ferreira, no Rio de Janeiro. A 24ª edição da maior premiação do setor audiovisual nacional conta com a entrega de troféus aos vencedores de 30 categorias e celebra "o cinema brasileiro no mundo".

Onde assistir à Mostra Grande Otelo 2025

Rio de Janeiro

Quando: De 24 a 29 de julho Onde: Estação NET Rio - Rua Voluntários da Pátria, 35 - Botafogo; Estação NET Gávea - Shopping da Gávea - Rua Marquês de São Vicente, 52 - Gávea

Niterói

Quando: De 3 a 9 de julho Onde: Cineart UFF - Rua Miguel de Frias, 9 - Icaraí Areal

Quando: De 3 a 27 de julho Onde: CINE+ Areal - Rua Nicanor Garcia da Rosa 197

Casimiro de Abreu

Quando: De 3 a 27 de julho Onde: CINE+ Casimiro de Abreu - Rua Alcebiadina Demer Brust Loteamento Jardim Aparecida Itaocara

Quando: De 3 a 27 de julho Onde: CINE+ Itaocara - Rua Coronel Roque Teixeira Alves, 83

Paraty

Quando: De 3 a 27 de julho Onde: CINE+ Paraty - Avenida Roberto Silveira 687, Centro Paraty Guapimirim

Quando: De 3 a 27 de julho Onde: CINE+ Guapimirim - Rua Lozita Julião Fernandes, Parada Modelo Guapimirim

Maricá

Quando: De 3 a 26 de julho Onde: Cine Henfil - Rua Alferes Gomes 390, Centro São Pedro da Aldeia

Quando: De 3 a 29 de julho Onde: Cine São Pedro da Aldeia - Rua Francisco dos Santos Silva, s/n - Centro

Miracema

Quando: De 3 a 29 de julho Onde: Cine Miracema - Rua Cel Armando Ribeiro, 18 - Santa Teresa

Minas Gerais Belo Horizonte

Quando: De 1º a 6 de julho Onde: Cine Humberto Mauro - Av. Afonso Pena, 1537 - Centro

Bahia Salvador

Quando: De 16 a 23 de julho Onde: Sala Walter da Silveira - R. Gen. Labatut, 27 - Barris Catu

Quando: De 16 a 23 de julho Onde: Centro Multicultural de Catu - Av. Geonísio Barroso, 291 - Aruanha

Paraíba João Pessoa

Quando: De 18 a 29 de julho Onde: Cine Aruanda - Campus I - Universidade Federal da Paraíba (UFPB) - Castelo Branco Sousa

Quando: De 2 a 29 de julho Onde: Ensilveirado Cine - Rua Cel. José Gomes de Sá, 07, Centro Pernambuco Recife

Quando: De 15 a 22 de julho Onde: Cinema Fundação / Cinema do Museu - Av. Dezessete de Agosto, 2187 - Casa Forte

Ceará Fortaleza

Quando: De 8 a 19 de julho Onde: Cineteatro São Luiz - R. Major Facundo, 500 - Centro Itapipoca

Quando: De 3 a 27 de julho Onde: CINE+ Itapipoca - Rua Dom Aureliano Matos 220 Centro

Rio Grande do Sul Novo Hamburgo

Quando: De 1º a 29 de julho Onde: Casa das Artes - R. Primeiro de Março, 59 - Centro Porto Alegre

Quando: De 3 a 23 de julho Onde: Cinemateca Capitólio - Rua Demétrio Ribeiro 1085 - Centro Histórico

Rio Grande do Norte Natal

Quando: De 7 a 10 de julho Onde: Instituto Ágora - R. do Ágora, S/N - UFRN- Lagoa Nova