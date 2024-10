Mostra Ecofalante de Cinema chega ao Pará com filmes socioambientais

Pela primeira vez, o estado do Pará recebe a Mostra Ecofalante de Cinema, o mais importante evento sul-americano para a produção audiovisual ligada às temáticas socioambientais. A programação acontecerá de 24 de outubro a 10 de novembro, em quatro cidades: Belém, Ananindeua, Breves e Santarém, com entrada gratuita. No entanto, a sessão de abertura se dá nesta quarta-feira (23), às 19h, no Cine Líbero Luxardo, no Centur, com o filme inédito "Solo Comum", de Joshua Tickell e Rebecca Harrell Tickell, sobre agricultura regenerativa e seus benefícios para o solo, e que conta com participações dos atores Laura Dern, Woody Harrelson, Donald Glover e Rosario Dawson, entre outros. Premiado no importante Festival de Tribeca, o longa-metragem ganha reapresentação aberta ao público em 29 de outubro, às 18h30, no mesmo local. A Mostra promove também sessões para o público infanto-juvenil, para estudantes, além de debates.

"A Mostra tem como proposta democratizar o debate socioambiental por meio do cinema, mais que entretenimento, ela traz cultura, educação e cidadania. A temática socioambienta é hoje a pauta mais importante da sociedade no mundo. Vivemos um momento em que existe uma emergência climática, isso, junto com um processo de desigualdade social que avança muito, traz problemas de justiça ambiental, racismo ambiental, questões difíceis para a sociedade que vão ter de ser enfrentadas pelas novas gerações", enfatiza Chico Guariba, coordenador da Mostra Ecofalante de Cinema.

Filme 'O Fogo Interior: Um Réquiem para Katia e Maurice Kraff', de Wezog, será exibido na Mostra, no Pará (Foto: Divulgação Mostra Ecofalante)

Mais de 65 filmes serão projetados ao público. Filmes que abordam, por exemplo, a realidade de povos originários, mineração e desigualdade social; filmes recentes de diretores consagrados, como o cultuado alemão Werner Herzog; filmes com participações de atores famosos e 14 filmes premiados na 13ª edição do evento, ocorrida em São Paulo, em agosto. Entre eles, longa-metragem peruano "Céu Aberto", vencedor da competição latino-americana, e "Rejeito", eleito melhor longa da competição Territórios e Memória. Estão representadas obras de 17 países, sendo que estão presentes obras de 12 estados brasileiros e do Distrito Federal.

Temas e espaços

No total, são mais de 110 sessões cinematográficas, com exibições de 22 de outubro a 10 de novembro, com entrada franca. Compõem o circuito do festival o Cine Líbero Luxardo, Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso, Museu Paraense Emílio Goeldi, Palacete Pinho / Sala Dira Paes, em Belém, e o Teatro Municipal de Ananindeua, em Ananindeua. A programação pode ser conferida em: https://ecofalante.org.br/programacao.

Estão agendados dois debates, ambos no Cine Líbero Luxardo: "Povos Tradicionais", no dia 24/10, às 20h00, e "Emergência Climática e Agricultura Regenerativa", em 29/10, às 20h15. A grade de programação reúne destaques de diferentes seções da Mostra Ecofalante de Cinema: Panorama Internacional Contemporâneo, Competição Latino-americana, Panorama Histórico, Mostra Competitiva Territórios e Memória, Especial Emergência Climática, Sessão Infantil, Especial ISA 30 anos: Por um Brasil Socioambiental e Sessões para Estudantes.

Integram a Mostra filmes recentes de diretores consagrados, como "O Fogo Interior: Um Réquiem para Katia e Maurice Kraff", do alemão Werner Herzog; o curta-metragem paraense "Mensageiras da Amazônia: Jovens Munduruku Usam Drone e Celular para Resistir às Invasões" e outros trabalhos. O festival inclui ainda o programa especial Emergência Climática traz as produções norte-americanas "Arrasando Liberty Square", sobre gentrificação climática, e "Filhos do Katrina", obra premiada no Festival de Tribeca sobre os efeitos do furacão Katrina.

Outra atração no festival são filmes com acessibilidade. As produções "Solo Comum", "Sekedese", "Rejeito", "Samuel e a Luz" e "Memórias da Chuva" serão exibidas com legenda descritiva.