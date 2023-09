Mostra de filmes apresenta curtas e longas-metragens com temática LGBTQIA+, em Belém

A 17ª edição da Mostra de Filmes LGBTI+ de Belém inicia nesta terça-feira (19) na capital paraense, com seleção de curtas e longas-metragens produzidos no Pará, além de outras produções nacionais. A programação, que segue até o próximo dia 22 de setembro, será realizada no auditório do Museu da Imagem e do Som, no Palacete Faciola, no bairro de Nazaré. As sessões iniciam às 19h, com distribuição de senhas às 18h30. A entrada é gratuita.

Promovida pelo Grupo LGBTI do Pará, a curadoria da mostra foi feita por Eduardo Benigno, que também é coordenador da programação, e Tarcísio Gabriel. Entre destaques dos curtas que serão exibidos estão: “Monteiro Lopes”, de Bianca D´Aquino; “Dorso”, de Roger Braga; “Minguante”, de Mauricio Moraes; “Traçados”, de Rudyeri Ribeiro; e “Themônias”, de Rafael Bquueer. Já os longas-metrangens: “Música + Amor + Dança + Sodomia”, de Léo Menezes e Rian Córdova; “Afeminadas”, de Wesley Gondim; e “Não é a Primeira Vez que Lutamos Pelo Nosso Amor”, de Luiz Carlos Filho.

O projeto já possui um histórico na capital. A primeira edição da mostra foi realizada em 2005, como lembra Eduardo. Segundo ele, a programação surgiu com intuito de reafirmar a representatividade das populações LGBTQIA+ e a diversidade sexual. “A gente sempre teve esse foco com a questão da representatividade da nossa população, através da cultura, através das artes cênicas e, sobretudo, os direitos humanos para que a gente tenha a garantia da tão sonhada a cidadania plena da nossa população”, afirma.

“O processo de escolha dos filmes se deu por uma interlocução com alguns cineastas que são de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Brasília e de Belo Horizonte. Os três longas a gente está trazendo um do Rio de Janeiro, outro de Brasília e outro de São Paulo. E os curtas todos são daqui do Pará mesmo. É muito importante para que a gente conheça as histórias, são histórias incríveis. Basicamente, quase todos os filmes são documentários, então a gente vai estar contando a realidade da nossa população”, relata Eduardo.

Confira a programação completa da mostra:

19 de setembro: “Monteiro Lopes” e “Musica + Amor + Dança + Sodomia”

20 de setembro: “Afeminada”

21 de setembro: “Não é a Primeira Vez que Lutamos Pelo Nosso Amor”

22 de setembro: “Dorso”, “Minguante”, “Traçados” e “Themônias”

Agende-se

17ª edição da Mostra de Filmes LGBTI+ de Belém

Data: de 19 a 22 de setembro

Local: auditório do Museu da Imagem e do Som, no Palacete Faciola, no bairro de Nazaré

Horário: 19h (distribuição de senhas às 18h30)

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)