Mostra de cinema leva obras audiovisuais com acessibilidade para Belém e Santarém

Com o objetivo de dar mais espaço para produções audiovisuais feitas na Amazônia, o Pará recebe nesta quinta-feira (8) a 5ª Mostra Cinema Além da Imagem, uma programação nacional e gratuita que apresenta curtas-metragens amazonenses e filmes de humor com acessibilidade para cegos e surdos.

As sessões de cinema ocorrem em Belém, no Cine Líbero Luxardo, e em Santarém, na Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa). A programação começa às 15h e vai até a sexta-feira (9).

De acordo com o coordenador da mostra, Z Leão, o evento vem se expandindo a cada ano, e nesta edição, estará presente em capitais de dez estados.

"O Festival Cinema Além da Imagem tem a missão de entregar entretenimento inclusivo para cegos e surdos de todo Brasil. Em quatro edições, já foram realizadas mais de 400 exibições por todos os Estados brasileiros. A grande novidade deste ano é a presença de coordenadores de edições que vão fazer a mostra presencial nas capitais de dez Estados e em alguns municípios próximos à capital", explica Z Leão.

Os filmes contarão com recursos de acessibilidade, incluindo audiodescrição e legendas em português e libras. Ao todo, 12 curtas serão exibidos, sendo três com 60 segundos de duração, três com 90 segundos de duração, e filmes de até 17 minutos, totalizando 80 minutos de programação gratuita aos espectadores.

Confira abaixo a programação completa dos curtas-metragens e suas respectivas sinopses:

MATINTA PERÊRA

Direção: Junior Rodrigues | 15 min

O curta do diretor Junior Rodrigues conta a história do ser místico tão presente na cultura paraense: A velha Matinta Perera. Ela espera a noite de lua cheia para se transformar em um ponto de luz e ficar circulando nas casas das pessoas, fazendo os seus assobios assustadores. Galinhas aparecem mortas, árvores derrubadas, canoas viradas. Até que um forasteiro resolve enfrentar a assombração de frente.

SE NÃO...

Direção: Moacy Freitas | 15 min

A popular lenda do ‘Velho do Saco’ ganha vida neste curta que mostra o homem perigoso andando por todas as ruas da vila buscando coisas. O mistério da história gira em torno de saber o que ele leva dentro daquele saco, que ele jamais tira da costa. Neste contexto, quatro amigos têm sentimentos diversos sobre o que o velho carrega no saco: um tem medo, outro tem dúvidas, o terceiro está sempre curioso e quarto não acredita em nada do que falam.

MANJARA

Direção: Renan Carvalho | 17 min

Uma mulher grávida chamada de ‘Preta’ bateu em uma cobra no período em que estava grávida de seu filho, Manjara. A criança nasce com um sinal nas costas que parece muito com um couro de cobra e todos acreditam que esta marca seja uma maldição lançada pelo réptil ferido por Preta. Um dia, quando Preta lavava roupa no rio, Manjara cai dentro D’água e a partir deste momento a protagonista passa a viver para tentar encontrar o filho.

A SANTA QUE ANDA

Direção: Lilian Mercês | 7 min

Quando uma enferma estava sozinha em casa, a Santa que anda aparecia e curava todas as enfermidades que essa pessoa tinha. Mas o que era um bem para quem recebia o milagre, se tornou o motivo de muita raiva para Maria.

APAIXONADOS

Direção coletiva | 5 min

Tudo o que Ota queria era ser o último romântico. Mas o mundo já não é mais como era antigamente. E o romantismo parece que já é coisa do passado.

ESSE CORPO VAI SER MEU

Direção: Jerry Ruzo | 3 min

Vitor parece estar no seu melhor dia. Um bilhete foi deixado na sua moto, e na praça há 3 meninas que olham para ele, o deixando em dúvida qual delas deixou o bilhete.

RIO SOLIMÕES

Direção: Gabriel Souza | 3 min

Eles só precisavam ir buscar limão e atender o pedido da mãe de não voltarem pra casa pela beira do rio, pois o barranco podia desmoronar. Mas há sempre quem não escute os conselhos de mãe.

O SACO

Direção: Jovanna Mariano | 3 min

Piter só queria que Deby entendesse melhor a situação que ele estava passando. Mas ela não deu muita bola. Depois, muito arrependida, Deby teve uma segunda chance de ser mais humana com Piter.

SÓ UM PEDIDO

Direção: Dreya Arruda | 4 min

Tom está devendo só duas pessoas: Deus e todo mundo. Naquele dia todos resolveram bater na porta da sua casa e lhe cobrar. Fugindo das dívidas ele pula a janela e sai de casa correndo. Por ironia do destino ele enfim encontra o que pode ser a sua salvação.

O LAMENTO

Direção: Ray Santos | 1 min

Zé só queria mesmo de verdade uma vida bem mais feliz. Porque tudo na sua vida estava uma grande miséria.

TEM DOIS LÁ FORA

Direção: Fernando Lima | 1 min

Eles entraram no cemitério para pegar uns cocos, dos coqueiros de lá. Na hora que estavam dividindo os côcos alguém passava do lado de fora e começou a confusão.

QUE CANTADA

Direção: Marineufas Bastos | 1 min

Bob está apaixonado demais por Rose. Apaixonado mesmo! Então chegou o dia de declarar esse amor.

SERVIÇO:

5ª Mostra Cinema Além da Tela

Dia: 8 de agosto

Hora: 15h

Lotação: 98 lugares