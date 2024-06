'Mostra Cultura Livre' traz shows de Dilsinho Nóbrega, Mestre Muka e Banda Halley, no Centur

A Fundação Cultural do Pará (FCP) realiza na próxima terça-feira (18/06), a "Mostra Cultura Livre", no Teatro Margarida Schivasappa, no Centur, em Belém. A partir das 18h, o público poderá conferir shows de estilos musicais diversificados e com três grandes atrações da terra. O objetivo do evento é dar visibilidade e incentivo às produções artísticas de diversas áreas e divulgar propostas contempladas pelo Edital Cultura Livre.

Com 45 anos de carreira no samba paraense, e dono de hits como “Salop francês” e “Nega Tetê”, Mestre Muka dá início às apresentações com show intitulado “becos e vielas”, com canções autorais novas e algumas já conhecidas do público paraense.

Em seguida, às 19h, uma das maiores bandas de brega do estado, a Banda Halley, sobe ao palco para tocar novas músicas e sons consagrados como “Só mais uma chance 2”, “Volte pra mim” e “Eu sou maluca”. Com uma trajetória de mais de 25 anos, um DVD gravado, diversos álbuns e singles lançados, além de uma vasta rodagem por todo Pará e Brasil afora, a Halley promete levar ao público um show repleto de músicas que fazem até hoje a alegria do público fã de brega.

“A Banda Halley está preparando um show regado a muito Brega paraense”, pontuou Alan Dorceuna, proprietário da Banda Halley.

Quem encerrará a programação com chave de ouro é o cantor Dilsinho Nóbrega, que sobe ao palco às 20h, trazendo o melhor do piseiro para o público. Durante a festa, o artista apresentará seu repertório autoral inédito em versão acústica. Com dois álbuns gravados e uma vasta rodagem no cenário musical paraense, o cantor e compositor é dono de hits como “Chama o VAR”, “WhatsApp GB” e “Mentira”, promete não deixar ninguém ficar parado.

“É uma honra trazer ao público toda essa variedade de estilos em uma só noite. Quem ganha é o público. A Banda Halley, assim como o Muka, com certeza trarão algo espetacular para essa grande noite”, disse Dilsinho.

A programação será das 18h às 21h, do dia 18 de junho, e os ingressos custarão R$10 a inteira e R$5 a meia. Idosos, menores e PCD’s não pagam ingresso.



Serviço



'Mostra Cultura Livre'

Local: Teatro Margarida Schivasappa, no Centur, em Belém

Hora: a partir das 18h

Contatos para mais informações: 985143962