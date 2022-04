Mostra centrada no universo feminino integra programação do Circular

O universo feminino é uma das principais abordagens da Mostra “A Arte Delas”, promovida pelo Arte Photoclube AP no Circular, resultado da parceria da Assembleia Paraense com o Projeto Circular, vencedor do Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade 2018, do Iphan, na categoria Iniciativas de excelência no campo do Patrimônio Cultural Material. A exposição com cerca de 17 obras de oito artistas paraenses poderá ser visitada neste domingo (3), das 10h às 16h, no Terrace AP, na sede social e será aberta ao público.

A curadora Neuza Del Tetto destaca que a mostra vem do poder de criar e recriar em todos os sentidos, algo que está intimamente ligado ao feminino e, por essa razão, a exposição nasce dessa conexão com os sentidos, algo que vai além da mente ou da razão. “Acho que as obras vieram falar da alma feminina. O subjetivismo misturado com o concreto e o mistério que existe em cada mulher”, resume.

A ideia da exposição dos trabalhos, além do foco no feminino, é celebrar a arte produzida no estado através das diversas formas de expressão artística, como um olhar para as peculiaridades, pessoas e cores locais. A exposição conta com obras de Cristina Gemaque, Duda Leão, Lorena Chady, Maitê Zara, Paula Sefer, Rose Maiorana, Rosana Uchôa e Walda Marques.

Definir quais obras de cada artista iriam compor a exposição, segundo ela, não foi tarefa fácil. “Elas são todas maravilhosas. Cada uma passando o universo feminino, suas complexidades, mistério, sensibilidade e fortaleza”, detalha.

Ela acredita que o fato de unir o trabalho dessas artistas, numa exposição em um espaço no bairro da Campina, dentro da programação de um projeto cultural de revalorização da área histórica da cidade, ajudou a acessar a criatividade de forma singular. “O Projeto Circular é um circuito cultural de revalorização de uma área histórica e a Assembleia Paraense inserida no contexto faz questão de incentivar a cultura e o belo em nossa cidade. E a ideia de ser uma exposição de mulheres surgiu pela equipe da Diretoria Cultural para lembrar que a mulher tem um papel fundamental na sociedade”, define.

Rose Maiorana, uma das artistas que integra a mostra, destaca que se sentiu honrada com o convite para fazer parte da exposição coletiva “que me coloca ao lado de artistas consagradas. Faz pouco tempo que fiz minha primeira vernissage, então participar do ‘A Arte Delas’, do ponto de vista da arte e pessoal, é mais uma realização como artista", declarou.

Parceria - A diretora de marketing da Assembleia Paraense, Glenda Abdon reforça que a arte anda de mãos dadas com o clube. “Sempre recebemos exposições de artistas da terra que nos presenteiam com a observação de obras maravilhosas. Com o Projeto Circular temos a oportunidade de viver a arte de maneira capilarizada fazendo-a chegar em muito mais gente. Somos muito gratos a essa parceria”, avalia.

De acordo com o coordenador do espaço onde ocorrerá a mostra na AP, Thiago Lima, o clube vem reforçando o incentivo à arte, tanto de forma interna, entre seus associados, quanto também na interação do clube com o público externo. “A Assembleia Paraense possui um projeto de incentivo constante à arte, com exposições periódicas”, afirma. Além disso, reforça o coordenador, “é importante poder integrar esse projeto do Circular de valorização da arte paraense e do bairro da Campina, podendo fazer com que o clube possibilite esse incentive à arte paraense, com as exposições do Circular, o que é uma grande alegria para o clube”, diz.

Conheça o processo de criação da artista visual Rose Maiorana.

Confira algumas das obras que estarão em exposição:

- Cristina Gemaque: “Claridade” (Técnica: Estêncil - spray sobre tela) e “Portas de Belém” (Técnica: Estêncil - spray sobre tela).

- Duda Leão: ”Contorno” (Técnica: impressas com papel canson matte 180g) e “Avenue De La Liberté” (Técnica: impressas com papel canson matte 180g).

- Lorena Chady: “O Salvador” (Técnica: Acrílica s/ tela) e Gênesis” (Técnica: Acrílica s/ tela).

- Maitê Zara: “O fruto do açaizeiro” (Técnica: Lápis de cor s/ papel); “Garça e o urubu: Romance no ar” (Técnica: Lápis de cor s/ papel) e “A vista da janela” (Técnica: Lápis de cor s/ papel).

- Paula Sefer: “Voo livre” (Técnica: Acrílica e óleo s/ tela).

- Rose Maiorana: 3 obras sem título (Técnica: Acrílica s/ tela).

- Rosana Uchôa: “Escadaria” (Técnica: Fotografia impressa em Canson Matte 180g) e “Beira-rio” (Técnica: Fotografia impressa em Canson Matte 180g com pigmento mineral).



Agende-se: Mostra “Arte Delas”. Visitação neste domingo (3), das 10h às 16h, no Terrace AP na sede social do clube, na Avenida Presidente Vargas, 762 , no bairro da Campina. Todas as obras vão estar à disposição do público para a aquisição.