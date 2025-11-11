Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Mostra 'Aysú' convida público a sentir a essência dos alimentos amazônicos em Belém

Exposição revela a relação entre os amazônidas e itens fundamentais da culinária regional e já pode ser conferida no Porto Futuro II

Eduardo Rocha
fonte

Exposição reúne descobertas ao público a partir de elementos do cotidiano amazônico (Foto: Divulgação)

A Amazônia tem na culinária uma das faces mais expressivas de sua identidade, e isso pode ser sentido na pele por quem visita a exposição "Asyú: os sentidos da origem". Esse evento cultural celebra a riqueza desse bioma fundamental ao mundo no Armazém 5 do Porto Futuro II, no centro da capital paraense. A mostra é uma jornada que ativa os sentidos do público visitantes por meio da interação com alimentos e saberes que conectam ancestralidade e bioeconomia na região.

"Aysú" (amor, em tupi guarani) foi aberta nesta terça-feira (11), no final da manhã, e poderá ser visitada em sessões de 30 minutos até as 20h. Durante a exposição, Aysú se apresenta como entidade-guardiã a conduzir os visitantes pela jornada por meio de ingredientes, saberes, povos e práticas que formam a base da culinária e da cultura amazônica e ativam sentidos. Quem dá vida a esse condutor dos visitantes é a jornalista Ursula Vidal, que atua à frente da Secretaria de Estado de Cultura (Secult).

Dividida por salas, a exposição tem em cada um desses espaços aspectos da relação entre floresta, pessoas e alimento. Joanna Martins, pesquisadora em cultura alimentar amazônica e diretora do Instituto Paulo Martins, entidade que concebeu e produziu a exposição, junto com a produtora Origem Justa. explica o projeto.

"Pensamos nessa exposição, especialmente neste momento de COP 30, em Belém, para apresentar o que temos de mais brasileiro: a nossa relação com o alimento e como esses elementos da floresta promovem a bioeconomia alimentar", destaca Joanna. 

Jornada

De acordo com a proposta da exposição, a jornada do público em "Aysú" tem na primeira sala a realidade virtual que transporta os visitantes para dentro da floresta - a visão encontra a imensidão verde e a audição capta sons de todos os lados. Sob a condução de Aysú em sua voz tranquila, as pessoas seguem a um chamado ancestral anunciando o que está por vir na exposição.

E, assim, é a vez dos aromas da floresta. O público adentra um espaço em que o olfato é atiçado pelo cumaru, castanha-do-Pará e pelo guaraná. Esses perfumes são capazes de despertar memórias diversas e provocar a curiosidade dos visitantes perante a essência da Amazônia.

A mandioca revela-se não apenas como alimento, mas, sim, como textura, história e presença - isso tudo ocorrendo na sala "A Base da Vida". Aos visitantes é possível tocar em farinhas, perceber os grãos entre os dedos e ouvir relatos de quem produz esse alimento como renda para sua vida.

Logo depois, o público tem a experiência de ser levado para as águas e copas da floresta. Para que as pessoas possam sentir o movimento dos rios e a pensar sobre a força do manejo sustentável, o pirarucu e a o açaí surgem na exposição em imagens, sons e superfícies táteis, em uma sala que remete todos à vida ribeirinha.

Já no espaço dedicado ao babaçu, ferramentas, sons e depoimentos de quebradeiras de coco revelam a força coletiva dessas mulheres. Trata-se de um ambiente de resistência, afeto e pertencimento. A jornada termina na sala de degustação. Nesse espaço, os visitantes encontram muruci, jambu e tucupi-preto a despertar novas sensações no paladar.

"Aysú – os sentidos da origem" tem patrocínio do Fundo Vale, Instituto Clima e Sociedade, Programa Floresta em Pé, Cooperação Alemã, KFW,FAS, Plano Estadual de Bioeconomia do Pará, Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade do Pará. Realização do Tekoá – Centro de Gastronomia Social. Concepção e produção do Instituto Paulo Martins e da Origem Justa. Apoio da Manioca, Gosto da Amazônia, Casa Sociobio, Parque de Bioeconomia e Inovação. Tudo no Parque de Bioeconomia e Inovação da Amazônia - Armazém 5 – Porto Futuro II.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

exposição 'aysú: os sentidos da origem'
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PRESENÇA

Cacique Raoni, Gilberto Gil e ministra Sônia Guajajara participam de evento Vozes da Sabedoria

Após o painel, foi exibido o documentário “Tuíre e a Casa das Mulheres Guerreiras”, em homenagem à força e ao legado de Tuíre Kayapó.

11.11.25 17h34

LANÇAMENTO

Cantora paraense Ju Abe apresenta “Éden”, videoclipe que une arte independente e ativismo climático

Nova obra tem poesia, crítica social e urgência ambiental

11.11.25 17h24

MÚSICA

Rhenan Sanches relança 'Tentativas em Vão' em projeto audiovisual que celebra a música paraense

Regravação marca nova fase da carreira solo do artista e integra o audiovisual “Os Sons Que Vêm do Pará”

11.11.25 16h52

PALCO

Série ‘Sustenta’ estreia manifesto na COP30 e destaca soluções reais para os desafios climáticos

Documentário Reforça protagonismo do Brasil em inovação e ação climática

11.11.25 15h44

MAIS LIDAS EM CULTURA

FAMOSOS

Narcisa diz que Boninho é 'péssimo pai': 'Só gosta da outra filha'

A socialite também destacou a ausência de Boninho quando Marianna foi aceita para estudar em uma das universidades

11.11.25 8h38

HERANÇA

Na COP 30, Luciano Huck comenta sobre os legados que o evento pode deixar para Belém

A visita aconteceu nesta terça (11), um dia após o apresentador circular por pontos turísticos da capital

11.11.25 12h39

TURISTANDO

Em passagem por Belém, Luciano Huck visita museu e assiste à ópera no Theatro da Paz

O comunicador conheceu o espaço e interagiu com o público

11.11.25 10h06

FAMOSOS

Gilberto Gil participa da noite de estreia da ópera “I-Juca Pirama” no Theatro da Paz

O cantor assistiu ao espetáculo ao lado de Flora Gil, Janja e das ministras Marina Silva, Margareth Menezes e Anielle Franco

11.11.25 10h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda