Morre o acusado de sequestrar irmão de Zezé Di Camargo e Luciano

Ozélio de Oliveira, sequestrador do cantor gospel Wellington Camargo, irmão da dupla Zezé Di Camargo e Luciano, foi um dos mortos no confronto em São José dos Pinhais, em Curitiba, na noite da última sexta-feira (8).

A informação foi confirmada pelo delegado Fábio Machado ao Portal G1 nesta quarta-feira (13). Ao todo cinco suspeitos foram mortos durante confrontos com a polícia da Rone (Rondas Ostensivas de Natureza Especial) e do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais). A pretensão da quadrilha, que veio de São Paulo para Curitiba, era assaltar um empresário da região.

De acordo com a Polícia Militar, dois suspeitos, de 32 e 50 anos, incluindo Ozelio, morreram ao tentar fugir da abordagem da polícia no cruzamento da Rua Mariano Skakuy com a Rua Valdemiro Valaski, no bairro Guatupê.

No segundo confronto, a cerca de cinco quilômetros do primeiro, no cruzamento das ruas Elvira Schaffer da Rocha com Hélio Tomás, os outros três suspeitos reagiram à abordagem e foram baleados vindo a óbito no local. O terceiro assaltante tentou fugir, mas acabou ferido e morto no final da rua pelos policiais.

Condenado a 108 anos de prisão por vários crimes, Ozélio estava foragido desde 2018 após ter fugido com 28 detentos da Penitenciária Estadual de Piraquara (PEP).

Entenda o caso

No dia 16 de dezembro de 1998, Wellington Camargo foi sequestrado em casa, no Jardim Europa, em Goiânia, por quatro homens armados. A prisão do cantor gospel durou mais de três meses e, foi resgatado somente no dia 21 de março de 1999.

A vítima teve uma parte da orelha cortada e enviada para uma emissora de TV. Na época, exames comprovaram que a orelha era do músico.

Os sequestradores pediram inicialmente US$ 5 milhões de resgate, mas reduziram para US$ 300 mil. O pagamento foi feito em 20 de março daquele mesmo ano. No dia seguinte, Wellington foi abandonado pelos criminosos dentro de um buraco, a 150 metros de uma estrada, entre Goiânia e Guapó.

Sete dos acusados de sequestrar o irmão da dupla Zezé Di Camargo e Luciano foram presos em Campo Grande (MS), entre eles Ozélio de Oliveira. Os outros trê integrados da quadrilha foram presos alguns dias depois.