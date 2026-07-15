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Morre Vicência Bretas Tahan, última filha viva de Cora Coralina, aos 97 anos

Nascida em 24 de setembro de 1928, Vicência era a caçula de Cora Coralina

Estadão Conteúdo

15 de julho de 2026 às 14:37

Vicência Bretas Tahan e a mãe, Cora Coralina

Vicência Bretas Tahan e a mãe, Cora Coralina ( Foto: Instagram @museucasadecoracoralina )

Última filha viva da poetisa goiana Cora Coralina, a escritora Vicência Bretas Tahan morreu aos 97 anos na última terça-feira, 14. O Museu Casa de Cora Coralina, em Goiás, lamentou a morte em uma publicação nas redes sociais e destacou a importância da escritora na preservação da obra e da memória da mãe.

"Sua partida encerra um capítulo da história da família de nossa poetisa, mas sua memória permanecerá viva junto ao legado que ajudou a preservar ao longo de sua vida", diz o comunicado.

Nascida em 24 de setembro de 1928, Vicência era a caçula de Cora Coralina. Além de se dedicar à preservação do legado da poetisa, construiu a própria trajetória como escritora e biógrafa. Em 1989, lançou Cora Coragem, Cora Poesia, obra que reúne lembranças e reflexões sobre a vida e a produção literária da mãe.

Vicência deixa os filhos Rubio, Célia, Ana Maria e Carlos Magno, além de netos, familiares e amigos. Em sua homenagem, o Museu Casa de Cora Coralina ressaltou que sua partida representa o fim de um capítulo da história da família da poetisa, mas destacou que sua contribuição para manter viva a memória de Cora Coralina seguirá como parte de seu legado.

Vicência será sepultada em São Paulo, em uma cerimônia reservada à família.

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