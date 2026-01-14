Capa Jornal Amazônia
Morre Vera Valdez, atriz e modelo que desfilou para Chanel e Dior, aos 89 anos

Estadão Conteúdo

Morreu, nesta quarta-feira, 14, aos 89 anos, a atriz e modelo Vera Valdez, conhecida pela participação no Teatro Oficina de São Paulo e por ser a primeira top model brasileira.

A informação foi divulgada pela companhia teatral em nota nas redes sociais: "Hoje à tarde Vera partiu. Voa, Vera! Etherna! Muito amor por essa maneca", diz a legenda. Nos comentários da publicação, artistas como Debora Bloch, Alessandra Negrini e Matheus Nachtergaele prestaram condolências.

Nascida em 27 de maio de 1936, Vera Valdez, filha de diplomatas, estudou em Portugal e na França. No país europeu, atuou como modelo para Christian Dior e teve um relacionamento com o cineasta Ruy Guerra. Também desfilou para Coco Chanel.

Foi casada com o ator Luís Linhares e se dedicou ao teatro, tornando-se uma grande amiga da dramaturga Cacilda Becker e uma figura de destaque na história do Teatro Oficina, sob a direção de Zé Celso Martinez Correa, atuando em montagens de Bacantes e Os Sertões.

No cinema, participou de filmes como O Homem Nu (1997) e As Cariocas (1966). Em 2009, trabalhou na minissérie Som & Fúria da TV Globo. Ela também foi amiga dos cineastas Louis Malle e Bernardo Bertolucci.

Em 2024, o Teatro Oficina fez uma peça em homenagem aos 88 anos da atriz, o monólogo Vozes Humanas. Na montagem, Vera interpretou uma mulher que atravessa uma separação amorosa.

Palavras-chave

Vera Valdez

morte
Cultura
