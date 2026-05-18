Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Morre Tom Kane, de 'Star Wars' e 'Meninas Superpoderosas', aos 64 anos

A morte do dublador foi confirmada por seu agente, Zach McGinnis, ao TMZ. De acordo com o empresário, Kane morreu em decorrência das sequelas de um derrame sofrido em 2020

Estadão Conteúdo
fonte

Em março, Kane apareceu ao lado de Tara Strong, Cathy Cavadini e Elizabeth Daily, dubladoras originais das Meninas Superpoderosas, na Lexington Comic & Toy Con (Instagram @realegdaily)

Um dos dubladores mais prolíficos de Hollywood, Tom Kane, 64, morreu nesta segunda-feira, 18, em um hospital em Kansas City, nos Estados Unidos. Ao longo de sua carreira, o ator acumulou papéis icônicos em animações e videogames, com seus maiores personagens sendo o Professor Utônio e Ele, ambos de As Meninas Superpoderosas.

Além da animação clássica do Cartoon Network, Kane também dublou o Mestre Yoda em inúmeros títulos multimídia de Star Wars. Pela franquia, ele também interpretou personagens como Qui-Gon Jinn, C-3PO e Almirante Ackbar.

A morte do dublador foi confirmada por seu agente, Zach McGinnis, ao TMZ. De acordo com o empresário, Kane morreu em decorrência das sequelas de um derrame sofrido em 2020.

"Embora sua voz agora esteja silenciada, os personagens, histórias e amor que ele deu ao mundo viverão para sempre", disse McGinnis em comunicado ao tabloide. "Mas, além da carreira incrível, ele foi um homem extraordinário. Tom era um marido e pai dedicado que, junto da esposa, construiu uma família amorosa de nove filhos - três biológicos e seis recebidos através de adoção."

Em março, Kane apareceu ao lado de Tara Strong, Cathy Cavadini e Elizabeth Daily, dubladoras originais das Meninas Superpoderosas, na Lexington Comic & Toy Con. "Reunido com as minhas meninas", escreveu ele à época.

Confira aqui

Kane ainda emprestou sua voz a produções como Johnny Bravo, Os Smurfs, Os Jovens Titãs, A Lenda de Korra e Os Vingadores: Os Super-Heróis Mais Poderosos da Terra. Seu último trabalho foi no jogo Harry Potter: Magic Awakened, lançado em 2023.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Tom Kane

morte
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MÚSICA

Júlio Cezar, do Nosso Tom, anuncia parceria com Liah Soares em novo feat romântico

Música inédita foi gravada em estúdio no Rio de Janeiro e também ganhará videoclipe

20.05.26 9h42

CLIMÃO

Após fim com Vini Jr, Virginia chama atenção ao curtir post sobre 'vilões mascarados'; veja

A curtida da influenciadora repercutiu nas redes sociais na última terça-feira (19)

20.05.26 9h22

INTIMIDADE

Ator paraense aposta em 'celibato de casal' com a esposa para repor energias sexuais

Casal afirmou que decisão não teve relação com crise ou falta de desejo

20.05.26 8h58

FAMOSOS

Andressa Urach revela affair com Neymar e pede foco no hexa: 'Honre sua esposa'

Influenciadora usou os Stories do Instagram para aconselhar jogador de futebol

20.05.26 8h31

MAIS LIDAS EM CULTURA

ENTENDA

Ator que interpretou Bolsonaro no filme 'Dark Horse' ficou paranoico, revela jornal

O filme, apesar do alto investimento, não possuía também uma equipe de segurança comum, mas sim policiais aposentados.

20.05.26 5h46

musa

'Tem que humilhar': web reage após Paolla Oliveira surgir de biquíni

Nos últimos dias, a artista tem compartilhado momentos da temporada de descanso em destinos turísticos italianos

20.05.26 9h02

FAMOSOS

Andressa Urach revela affair com Neymar e pede foco no hexa: 'Honre sua esposa'

Influenciadora usou os Stories do Instagram para aconselhar jogador de futebol

20.05.26 8h31

INTIMIDADE

Ator paraense aposta em 'celibato de casal' com a esposa para repor energias sexuais

Casal afirmou que decisão não teve relação com crise ou falta de desejo

20.05.26 8h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda