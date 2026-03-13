Morre os 69 anos Maria Francisco, escritora e filha da atriz Nair Bello

A escritora e produtora de moda Maria Francisco, filha da atriz Nair Bello, morreu aos 69 anos. A informação foi confirmada pela Matrix Editora em publicação nas redes sociais.

Segundo o comunicado divulgado por familiares e pelo acervo dedicado à atriz, Maria morreu na madrugada do dia 10 de março, às 2h35. A causa da morte não foi informada.

"Família e amigos vêm comunicar que nossa querida Maria partiu serena e sem dores nesta madrugada do dia 10 de março, às 2h35. Depois de tanta luta, ela finalmente descansou", diz um trecho da nota compartilhada nas redes sociais.

Carreira na moda e na literatura

Maria Francisco construiu parte da carreira como produtora de moda, atuando no setor ao longo de vários anos.

Em 2018, publicou o livro Mamma Mia! - A Vida de Nair Bello, obra dedicada à trajetória de Nair Bello. A biografia foi construída a partir das memórias pessoais da autora e reúne relatos sobre a convivência com a mãe, tanto na vida familiar quanto nos bastidores da televisão.

Maria Francisco teve três filhos e deixou netos. Ela também era irmã de Manuel, que morreu em 1975, de Ana Paula e de José Francisco.