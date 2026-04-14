Morre o roteirista Alexandre Fraga, autor da série 'Impuros'

Morreu no domingo, 12, o autor Alexandre Fraga, criador da série Impuros. A informação foi confirmada nas redes oficiais pelo diretor Tomás Portella, que também trabalha no seriado.

"Fraga não era um homem fácil - e tinha orgulho disso. Discordávamos em muitas coisas, muitas vezes mesmo, mas eu nutria por ele um carinho enorme", recordou Portella. "Era um sujeito de talento gigantesco, tanto como policial quanto como escritor. Tinha uma complexidade rara, tão rica quanto a dos personagens que criava. Escapou da morte diversas vezes, e eu, em algum lugar, fantasiava que ela nunca conseguiria alcançá-lo - mesmo ele vivendo sempre tão perto dela."

A causa da morte de Fraga não foi revelada, mas ele havia passado por um transplante de fígado em 2024. Em seu Instagram, também registrou uma internação em um hospital entre agosto e setembro do ano seguinte. Em uma foto publicada em fevereiro deste ano, ele aparece sentado em uma varanda de frente para uma praia do Rio de Janeiro, e pergunta: "Quantas vezes será possível bater lá e voltar?"

Agente da Polícia Federal aposentado, Fraga atuou por 20 anos na PF antes de se tornar escritor e roteirista. Além de Impuros, também é autor do livro Oeste (Record), um romance ambientado no submundo do jogo do bicho no Rio de Janeiro.

A série, que já conta com cinco temporadas no ar, acompanha a história de Evandro do Dendê (Raphael Logam), traficante da periferia carioca cuja vida se entrelaça com a do policial Morello (Rui Ricardo Diaz). A sexta temporada tem estreia marcada para o dia 1º de maio, no Disney+.