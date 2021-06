Morre o músico Cláudio Aguiar aos 39 anos

A cidade de Marabá amanheceu de luto com a triste perda do cantor e compositor Cláudio Aguiar, aos 39 anos, mais uma vítima das complicações causadas pela covid-19. Ele estava internado desde o final de maio no Hospital Regional do Sudeste do Pará.

Cláudio era músico ativo para o movimento católico da região. Inclusive, teve uma de suas músicas gravada pela cantora Suely Façanha em parceria com o padre Fábio de Melo. O bispo diocesano dom Vital Corbellini publicou sobre o falecimento de Cláudio: “Nossa Senhora de Nazaré, rogai a Deus por nós e pelo Cláudio. Obrigado pela composição de uma música em honra a Nossa Senhora. Somos gratos. Dai-lhe, Senhor, o descano eterno. Nossos sentimentos e nossas orações”.

Um dos últimos trabalhos do músico foi na programação da Semana Santa deste ano, quando se apresentou no “Palco Online dos Artistas Católicos”.