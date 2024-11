Morre no Rio de Janeiro, aos 92 anos, o escritor espanhol Juan Arias Martínez

O escritor espanhol Juan Arias morreu nessa sexta-feira (22), aos 92 anos. A causa foram complicações relacionadas a uma insuficiência renal.

A também escritora Roseana Murray, esposa de Arias, foi quem confirmou a morte.

O espanhol assinava uma coluna semanal no jornal El País , a última foi publicada em 8 de novembro. Ele também tinha seus textos publicados no Metrópoles, na coluna do Ricardo Noblat.

Arias trabalhou para o diário espanhol quase desde a sua fundação, em 1976. Por 15 anos, foi correspondente do jornal em Roma e no Vaticano, tornando-se especialista em religião e na Igreja Católica.

Em outubro de 2020, estimava ter feito cerca de 30 mil textos para o jornal e 120 viagens internacionais acompanhando os papas Paulo VL e João Paulo II.

Espanhol de nascimento, Arias escolheu o Brasil como sua segunda pátria. Ele e Roseana viviam em Saquarema (RJ), no litoral do Rio de Janeiro, onde a viúva sofreu um ataque de três cachorros da raça pitbull, ao sair de casa, em abril deste ano, e perdeu um braço e uma orelha.