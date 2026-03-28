Morre James Tolkan, ator de 'De Volta para o Futuro', aos 94 anos

O ator James Tolkan, conhecido por seu papel como o rígido diretor Strickland em "De Volta para o Futuro", morreu aos 94 anos. A família confirmou o falecimento na última quinta-feira, 26, em Saranac Lake, Nova York, nos Estados Unidos. A causa da morte não foi divulgada.

Nascido em 1931, no estado de Michigan, Tolkan construiu uma carreira marcante. Ele atuou no teatro, cinema e televisão ao longo de sua vida.

Outro papel de destaque foi o do comandante "Stinger" em "Top Gun" (1986). Neste filme, ele era o superior do personagem de Tom Cruise.

Carreira no Cinema e Teatro

Antes de iniciar sua formação em atuação em Nova York, Tolkan serviu na Marinha dos Estados Unidos durante a Guerra da Coreia. Ele estudou com nomes renomados como Stella Adler e Lee Strasberg.

No teatro, sua carreira se estendeu por cerca de 25 anos. Ele integrou o elenco original da peça "Glengarry Glen Ross" na Broadway.

No cinema, participou de produções notáveis. Entre elas estão "Jogos de Guerra" (1983) e "Amor e Morte" (1975), de Woody Allen, onde interpretou Napoleão e seu sósia. Sua última aparição nas telas foi em "Rastros de Maldade", lançado em 2015.

Participações na TV

Na televisão, James Tolkan acumulou papéis regulares. Ele esteve em séries como "Mary" (1985-1986), "Os Justiceiros" (1992-1993) e "Cobra" (1993-1994).

Além dos papéis fixos, ele fez participações em produções populares. São exemplos "Miami Vice", "Um Maluco no Pedaço" e "Arquivo X".

Tolkan deixa a esposa, Parmelee, com quem foi casado por 54 anos, e três sobrinhas. A família pediu que doações em sua memória sejam feitas a abrigos e organizações de resgate de animais.