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Morre Dean Tavoularis, diretor de arte vencedor do Oscar por 'O Poderoso Chefão: Parte 2'

A trajetória de Tavoularis em Hollywood começou na Disney, onde trabalhou como um dos animadores de A Dama e o Vagabundo

Estadão Conteúdo

Dean Tavoularis, diretor de arte vencedor do Oscar de Melhor Design de Produção por O Poderoso Chefão: Parte 2, morreu na última quarta-feira, 22, aos 93 anos. O designer, que ainda foi indicado mais quatro vezes pela Academia, morreu de causas naturais em Paris, na França.

Tavoularis ficou marcado por uma longa parceria com Francis Ford Coppola, com quem trabalhou em 13 títulos ao longo dos anos, incluindo Apocalypse Now, Tucker: Um Homem e Seu Sonho, O Selvagem da Motocicleta, Jack e Vidas Sem Rumo, além dos outros dois capítulos da trilogia O Poderoso Chefão.

Ao Hollywood Reporter, que noticiou sua morte, Coppola afirmou que o falecimento de Tavoularis é uma "grande perda". "Sou incapaz de listar as várias maneiras que ele beneficiou meu trabalho e minha vida pessoal. Ele foi um ótimo artista, um ótimo amigo, um ótimo designer e um ótimo homem."

A trajetória de Tavoularis em Hollywood começou na Disney, onde trabalhou como um dos animadores de A Dama e o Vagabundo. Seu primeiro trabalho como designer de produção foi com Bonnie e Clyde: Uma Rajada de Balas, clássico de Arthur Penn. Seu trabalho mais recente foi no curta A Therapy, dirigido por Roman Polanski.

Sua carreira ficou marcada por trabalhos imensos de transformação de locações e estúdios, como a transformação de um quarteirão de Nova York dos anos 1970 no bairro de Little Italy do começo do século 20 para O Poderoso Chefão: Parte 2 e seu extenso trabalho em Apocalypse Now, uma das produções mais conturbadas da história do cinema.

A morte do designer foi confirmada por Jordan Mintzer, crítico de cinema do Hollywood Reporter e com quem Tavoularis co-escreveu o livro Conversations With Dean Tavoularis, de 2022.

Tavoularis deixa a esposa, a atriz francesa Aurore Clément, e duas filhas, Alison e Gina.

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