Morre Bernard Hill, ator que interpretou o capitão de 'Titanic' e Rei Théoden em 'Senhor dos Anéis'

Morreu aos 79 anos o ator Bernard Hill, que interpretou o capitão Edward Smith em "Titanic". Vencedor de 11 estatuetas do Oscar em 1998, o filme era estrelado pelos atores Kate Winslet e Leonardo Di Caprio. Hill interpretou ainda papel de destaque em outra produção premiada: ele fez o Rei Théoden, na trilogia "Senhor dos Anéis", uma adaptação dos livros de alta fantasia de John Ronald Reuel Tolkien. Juntos, "Titanic" e "Senhor dos Anéis" acumulam 30 indicações ao Oscar e 17 estatuetas.

A morte do ator foi confirmada neste domingo (05.05) à BBC por Lou Coulson, agente do artista. Porém, ainda não há detalhes sobre a causa da morte. Até a última atualização desta reportagem, a causa da morte não havia sido informada.

Além de "Titanic" e "Senhora dos Anéis", Bernard Hill também interpretou Yosser Hughes no drama Boys from the Blackstuff.