Morre baixista Charles Bass, ícone do brega no Pará, após sofrer um infarto

Morreu, neste sábado (23), o baixista paraense Charles Barros, também conhecido como Charles Bass, considerado um ícone da música paraense. O falecimento se deu por um infarto sofrido após uma partida de futebol, no final da tarde de ontem, em Belém. A informação foi confirmada por amigos próximos.

Com décadas de atuação no cenário musical paraense, Charles Bass, que tinha 52 anos, estava trabalhando com Ximbinha. O baixista deixa a esposa e três filhos, sendo que dois deles seguiram a carreira musical: um é baixista e o outro é baterista, que toca com Manu Bahtidão.

O velório de Charles ocorre neste domingo (24), a partir das 14h, na Capela Max Domini, localizada na avenida José Bonifácio, nº 1550. O sepultamento será nesta segunda-feira (25).

Homenagem

O músico e produtor Ximbinha usou suas redes sociais neste sábado (23) para homenagear Charles Bass, de quem era amigo há pelo menos três décadas. “Faltam-me palavras nesse momento para descrever o que estou sentindo, com a partida do meu grande amigo, do meu irmão da vida”, mencionou, no Instagram.

Segundo o ex-Calypso, os dois dividiram muitas parcerias, momentos e histórias ao longo dos anos. “Eu te amo muito meu irmão, e saiba que você deixou um legado gigantesco na música Paraense e do Brasil, e principalmente em nossos corações”, enfatizou Ximbinha. Confira a publicação: