Morre Arnaldo Jabor, jornalista e cineasta, aos 81 anos após complicações motivadas por um AVC

O jornalista e cineasta do cinema novo, Arnaldo Jabor não resistiu às complicações ocasionadas por um acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico e morreu na manhã desta terça-feira (15). Ele estava internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, desde o dia 16 de dezembro. A informação é do jornal Folha de São Paulo.

Aguçado comentarista jornalístico, Arnaldo transitava entre temas políticos e culturais. O jornalista ganhou visibilidade nos anos 60 e 70 como cineasta. Estão entre suas principais obras o documentário Opinião Pública, de 1967, e longas como Toda Nudez Será Castigada, de 1973, e Eu Sei Que Vou Te Amar, de 1986. Jabor também foi autor de livros, como "Pornopolítica".

Nascido em 1940 no Rio de Janeiro, filho de oficial da aeronáutica e de uma dona de casa, o jornalista também já foi técnico de som, crítico de teatro, diretor de curtas e longa metragens e roteirista.

Se formou no Cinema Novo na 2ª fase do movimento no Brasil, que era inspirado no neorrealismo italiano e na nouvelle vague francesa. Seu primeiro longa metragem foi o inovador documentário Opinião Pública (1967), uma espécie de mosaico sobre como o brasileiro olha sua própria realidade.