Arnaldo Jabor está consciente e se recuperando de AVC, diz boletim médico

O cineasta Arnaldo Jabor se recupera de um acidente vascular cerebral (AVC) na UTI do Hospital Sírio Libanês. Segundo o boletim médico divulgado no início da tarde desta quarta-feira (29), Jabor, de 81 anos, está consciente e apresenta melhora progressiva do quadro neurológico.

Diretor de Toda Nudez Será Castigada, Eu Te Amo e de Eu Sei Que Vou Te Amar, entre outros filmes, Arnaldo Jabor deu entrada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na quinta-feira, 16, após passar mal e apresentar um quadro de AVC agudo isquêmico.

Segundo o boletim médico divulgado no dia 21, ele havia sido "submetido a um procedimento vascular para desobstrução de coágulo" e permanecia "em acompanhamento clínico ainda sob sedação".

O cineasta se tornou conhecido do grande público como comentarista de jornais como Estadão, Folha e Globo, além de aparições constantes nos noticiários da TV Globo, num período em que se afastou do cinema - o reencontro foi em 2010, com A Suprema Felicidade, filme em tom de memória que retrata a Rio de Janeiro da sua infância.