Morre Armando Freitas Filho, um dos principais poetas do Brasil, aos 84 anos

O poeta Armando Freitas Filho, morreu neste quinta-feira (26/09), no Rio de Janeiro. Considerado um dos maiores nomes da literatura brasileira, ele sofria de problemas respiratórios e faleceu em casa. O escritor deixa sua esposa, Cristina, dois filhos, Carlos e Maria, e dois netos, Lia e Max. Relembre a trajetória dele:

Entre as obras mais importantes de Freitas Filho estão "Palavra" (1963), "À mão livre" (1979), "3x4" (1985), que lhe rendeu o prêmio Jabuti, "Rol" (2016), vencedor dos prêmios Rio de Literatura e APCA, e "Arremate" (2020). Em 2022, aos 82 anos, o poeta lançou seu primeiro livro em prosa, "Só prosa", uma coletânea de textos que misturavam reflexões sobre o cotidiano e memórias de amigos.

Armando também foi tema do documentário "Manter a linha da cordilheira sem o desmaio da planície" (2016), dirigido por Walter Carvalho. O poeta e o cineasta participaram juntos da mesa de abertura da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) naquele mesmo ano.

Além de sua carreira literária, Freitas Filho atuou como pesquisador na Fundação Casa de Rui Barbosa, foi secretário da Câmara de Artes do Conselho Federal de Cultura e assessor no Instituto Nacional do Livro, na Biblioteca Nacional e no Gabinete da presidência da Funarte.