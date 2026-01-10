Capa Jornal Amazônia
Morre aos 93 anos Beatriz González, uma das maiores artistas contemporâneas da América Latina

Estadão Conteúdo

Faleceu nesta sexta-feira,9, a pintora colombiana Beatriz González, uma das artistas mais influentes da arte contemporânea na América Latina e uma das fundadoras do Museu de Arte Moderna de Medellín (MAMM). A causa da morte não foi revelada.

Usando o contexto histórico e social de seu país como inspiração, González tornou-se uma das figuras mais importantes da arte na Colômbia. Seu trabalho mesclou arte, poesia e crítica social, questionando a cultura popular e de massa. De cortinas a cômodas e mesas de centro, suas obras são marcadas por cores vibrantes e distintas, com traços característicos.

"Lamentamos profundamente o falecimento da mestra Beatriz González (1932-2026), uma das fundadoras do MAMM e figura central na construção da modernidade crítica na América Latina", comunicou o Museu de Arte Moderna de Medellín, em publicação no X (antigo Twitter).

Segundo o MAMM, González fez parte do grupo de intelectuais, artistas e empresários que, na década de 70, impulsionou a criação do museu, sob o argumento de que a cidade colombiana precisava de um espaço com pensamento disruptivo.

"Sua trajetória tem sido uma bússola para a nossa instituição. Sua abordagem, definida por ela mesma como um 'Pop de província', desafiou as hierarquias da arte acadêmica ao integrar a estética popular", ressaltou a instituição.

A Pinacoteca de São Paulo também lamentou o falecimento. Em uma publicação no Instagram, o museu relembrou a primeira exibição do trabalho de González no Brasil durante a sua participação na 11ª Bienal de São Paulo, em 1971.

Ela ficou quatro décadas sem retornar ao País até a abertura da exposição "Beatriz González: a imagem em trânsito", atualmente em cartaz na Pinacoteca de São Paulo com mais de 100 trabalhos produzidos desde a década de 1960. As obras estão expostas em sete salas do edifício Pina Luz.

"A Pinacoteca se solidariza com familiares, amigos e admiradores da artista, certa de que sua obra deixa um legado fundamental para a História da Arte", destacou o museu.

