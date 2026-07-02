Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Morre aos 64 anos Hikaru Kurosaki, ator que interpretou Jaspion

Estadão Conteúdo

Hikaru Kurosaki, ator japonês que interpretou o protagonista de O Fantástico Jaspion, morreu nesta semana aos 64 anos. A notícia foi confirmada pelo amigo Masaki Sekiguchi em uma publicação no Facebook.

Kurosaki vivia havia cerca de 30 anos na cidade de Motobu, na província de Okinawa, no Japão, onde trabalhava como instrutor de mergulho desde que se afastou da carreira artística. A causa da morte não foi divulgada.

No comunicado, Masaki relembrou a amizade que mantinha com o ator e lamentou a perda. "Tínhamos uma relação na qual, mesmo sem palavras, apoiávamos uns aos outros apenas pela nossa presença. Sua morte é uma grande perda", escreveu.

Antes de alcançar fama como Jaspion, Kurosaki iniciou a carreira como dublê em produções do gênero tokusatsu. Ele participou da versão japonesa de Homem-Aranha, além das séries Battle Fever J e Denshi Sentai Denjiman. Seu trabalho de maior destaque foi como o herói de O Fantástico Jaspion.

Exibida originalmente no Japão entre 1985 e 1986, a série conquistou grande popularidade também no Brasil no fim da década de 1980 e transformou Jaspion em um dos heróis japoneses mais conhecidos pelo público brasileiro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Hikaru Kurosaki/morte
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

SAÚDE

Henrique Fogaça relata acidente e denuncia roubo de aliança no hospital

Chef listou fraturas resultantes de acidente ocorrido em maio e explicou que sua ausência na TV decorre de licença médica

02.07.26 8h56

SAÚDE

Marcos Oliveira, o Beiçola, é internado novamente após infecção

Ator de 70 anos, que teve alta em maio após cirurgia de hérnia e utiliza bolsa de colostomia desde 2022, está sob observação médica no Rio de Janeiro

02.07.26 8h39

OPERAÇÃO

PF prende o pastor Marcio Poncio e cumpre mandados contra o bicheiro Adilsinho e Rodrigo Bacellar

Esta etapa tem o objetivo de colher provas sobre a lavagem de dinheiro realizada pela cúpula do jogo do bicho e mapear a conexão do grupo com políticos do Rio de Janeiro

02.07.26 8h21

APRESENTAÇÕES

Cantora baiana Analu realiza primeira temporada de shows em Belém com homenagem a Elis Regina

No formato de voz e violão acompanhado por Danilo Silva, a artista, indicada ao Grammy Latino, revisita clássicos da MPB e apresenta composições autorais que marcam sua transição da carreira infantil para a consolidação profissional

02.07.26 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

SAÚDE

Henrique Fogaça relata acidente e denuncia roubo de aliança no hospital

Chef listou fraturas resultantes de acidente ocorrido em maio e explicou que sua ausência na TV decorre de licença médica

02.07.26 8h56

TRISTEZA

Morre Hikaru Kurosaki, o ator que interpretou Jaspion, sucesso na década de 1980

Amigo confirmou o falecimento do artista, que vivia recluso e trabalhava com mergulho em uma ilha japonesa

02.07.26 9h59

Operação Unha e Carne

Veja quem é Márcio Poncio, pastor preso pela PF, que é pai de Sarah e Saulo Poncio

Poncio foi preso durante a quinta fase da operação que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro e vazamento de informações para o crime organizado

02.07.26 10h11

CULTURA

Festival de filmes italianos agita a cena cultural em Belém

Público confere 10 trabalhos no Festival '8 ½ Festa do Cinema Italiano por Generali' a partir desta quinta (2)

02.07.26 8h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda