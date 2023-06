Morre a pintora Françoise Gilot, ex-esposa de Pablo Picasso, aos 101 anos

A pintora Françoise Gilot, que foi casada com o também pintor Pablo Picasso, faleceu nesta terça-feira (6) em um hospital em Manhattan, Nova Iorque. A notícia foi confirmada por uma das filhas da artista, Aurelia Engel. De acordo com o The New York Times, Françoise, que tinha 101 anos, vinha lutando contra doenças cardíacas e pulmonares.

Picasso e a artista, que tinha 40 anos a menos que ele, foram casados por quase uma década. Eles tiveram dois filhos, Claude e Paloma, antes de se separarem em 1953. Diferentemente das outras parceiras de Picasso, Françoise continuou a pintar e a expor seu trabalho, além de escrever livros.

Após a separação, Françoise ouviu comentários de Picasso dizendo que as pessoas não se interessariam por ela. "Elas não vão se interessar apenas por você. Mesmo que você ache que as pessoas gostam de você, será apenas por curiosidade sobre alguém que esteve intimamente ligado à minha vida", disse ela, conforme relatado pelo jornal.

Em 1970, ela se casou com Jonas Salk, um pesquisador médico americano que desenvolveu a primeira vacina contra a poliomielite. Entre seus livros, ela co-escreveu "Minha vida com Picasso" com Carlton Lake, que foi publicado em 1964 e se tornou um best-seller mundial.

O livro desagradou o pintor, levando-o a cortar relações com Françoise e seus dois filhos, Claude e Paloma. A publicação também serviu de inspiração para o filme "Surviving Picasso", com Anthony Hopkins interpretando o papel do pintor.

Obras de sucesso

Suas obras de arte também alcançaram sucesso. Seu trabalho pode ser visto no Metropolitan Museum of Art (Met) e no Museum of Modern Art (MoMA) em Nova York, assim como no Centre Pompidou em Paris.

Em junho de 2021, sua pintura "Paloma à la Guitare" (1965), um retrato em tons de azul de sua filha, foi vendida por US$ 1,3 milhão (aproximadamente R$ 6,4 milhões na conversão atual) em um leilão online da Sotheby's. Isso superou seu preço recorde anterior de US$ 695.000 (R$ 3,4 milhões na conversão atual), pago por "Étude bleue", um retrato de 1953 de uma mulher sentada, em um leilão da Sotheby's em 2014.

Em novembro de 2021, seu quadro abstrato de 1977, "Living Forest", foi vendido por US$ 1,3 milhão (R$ 6,4 milhões na conversão atual) como parte de uma retrospectiva de seu trabalho na Christie's em Hong Kong.