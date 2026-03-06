Capa Jornal Amazônia
Moreno Veloso e Bem Gil vêm a Belém neste mês com o show ‘Bem Moreno’

Os músicos trazem suas canções em cilma intimista para o palco do Teatro Gasômetro

Abílio Dantas
fonte

O show, iniciado em janeiro de 2019, atravessa os anos como um espaço em que os artistas experimentam novas composições e amadurecem projetos de novos álbuns (Rogerio Von Kruger)

Quando Moreno Veloso foi à casa de Gilberto Gil, seu ídolo e mentor, em meados do ano 2000, para mostrar ao artista o álbum “Máquina de Escrever”, seu trabalho de estreia feito em parceria com Domenico Lancellotti e Alexandre Kassin, ele não imaginava que aquele momento seria determinante para as escolhas de vida de Bem Gil, então com apenas 15 anos e presente no encontro. Pouco tempo após a visita, Bem confessou ao filho mais velho de Caetano Veloso que havia decidido se dedicar também ao ofício da música. Vinte e seis anos depois, a dupla vem a Belém apresentar o show “Bem Moreno”, no qual executam composições autorais, parcerias e a afinidade construída ao longo do tempo. A apresentação será no dia 19 de março, às 20h, no Teatro Estação Gasômetro (avenida Magalhães Barata, 830).

Show "Bem Moreno"

O show, iniciado em janeiro de 2019, atravessa os anos como um espaço em que os artistas experimentam novas composições e amadurecem projetos de novos álbuns. “Existe uma afinidade não só entre nós dois, mas também porque convivemos com parceiros em comum. Moreno trabalha desde o início da carreira com Domenico, com quem também trabalhei. Ele também trabalhou com a banda Tono (banda criada por Bem Gil, com Rafael Rocha, Bruno Di Lullo e Ana Claudia Lomelino); é parceiro de Adriana Calcanhotto, com quem também trabalhei”, exemplificou Bem Gil, em entrevista ao programa Agenda, no ano de lançamento do projeto.

Em 2023, Moreno Veloso detalhou, em entrevista ao Canal Curta!, a criação do espetáculo, destacando que nunca houve, inicialmente, a pretensão de fazer um trabalho de estúdio gravado pelos dois. “Esse show foi construído para virar dois discos: o primeiro disco do Bem solo e um disco meu novo, e não um disco desse show. Pode ser que isso aconteça em algum momento, mas o que a gente quer hoje é que esse show sirva de impulso para os nossos novos trabalhos. Pode ser que nesse tempo, ou depois, a gente faça um registro ao vivo para que as pessoas tenham a possibilidade de curtir esses arranjos mais minimalistas, de violão e guitarra, ou pandeiro e guitarra”, disse.

No início do projeto, em 2019, o repertório era formado apenas por canções autorais, algo que foi sendo ampliado ao longo dos anos. “Eram apenas canções ou minhas ou do Bem, ou de nós dois, e mais nada, sem nada que não fosse autoral. Dessa forma, a gente não cantava músicas nem do pai dele nem do meu pai, nem as músicas de Carnaval que a gente gosta. Não cantávamos as músicas mais conhecidas da banda dele, a banda Tono. Cantávamos só as nossas. Era uma coisa muito restrita, muito pessoal. Mas, com o passar do tempo, essa restrição foi se levantando. A gente passou a introduzir outras coisas no bis ou no meio do show. Dependendo da conversa, conseguimos tocar algumas coisas dos nossos pais ou canções de outras carreiras que não sejam nossas composições. Coisas do Marcos Valle (compositor, cantor e pianista), por exemplo, que fez um disco e convidou tanto a mim quanto ao Bem para compor junto com ele, e a gente trouxe essas músicas também para o show”, explicou Moreno Veloso, na mesma entrevista.

A primeira música composta em parceria por Moreno Veloso e Bem Gil é a canção “Sempre Bela”, surgida já entre as sessões do show. A parceria nasceu de forma bastante orgânica, segundo os autores, refletindo a relação de amizade e convivência musical entre os dois artistas. Bem Gil compôs a melodia e Moreno Veloso escreveu a letra sobre essa base musical. Após ficar bastante tempo sem título, a composição acabou sendo nomeada a partir do primeiro verso da letra: “Sempre bela”. “Aprendi, fazendo shows com a Adriana Calcanhotto, que, no caso da poesia, quando um poema não tem título ele acaba sendo identificado pelo primeiro verso. Foi isso que acabou acontecendo com essa música”, disse Bem Gil, durante entrevista para o canal no YouTube do programa Agenda. A canção foi gravada e lançada em 2025, no primeiro álbum de Bem Gil, o Doc. Coadjuvante.

Filho mais velho de Caetano Veloso e irmão de Zeca e Tom Veloso, o cantor, compositor, produtor e multi-instrumentista Moreno Veloso construiu uma trajetória marcada pela experimentação e pelo diálogo entre tradição e modernidade na música brasileira. Nos anos 2000, ganhou destaque ao lançar três álbuns com os parceiros Domenico Lancellotti e Kassin, trio responsável por discos influentes como Máquina de Escrever Música (2000) e Sincerely Hot (2003), obras que misturam MPB, música eletrônica e sonoridades experimentais. Em carreira solo, lançou discos como Coisa Boa (2014) e Every Single Night (2018), além de atuar como produtor e colaborador de diversos artistas. Ao longo de sua trajetória, Moreno também se destacou pela atuação nos bastidores da música, compondo, arranjando e produzindo.

Já o músico, compositor e produtor Bem Gil construiu uma carreira marcada pela versatilidade como instrumentista e pela atuação nos bastidores da música. Reconhecido sobretudo como violonista e guitarrista, participou de turnês e gravações de diversos artistas, incluindo o próprio pai, Gilberto Gil, além de colaborar com nomes importantes da MPB contemporânea, como Adriana Calcanhotto, Ana Carolina, Domenico Lancellotti e Roberta Sá.

Show “BEM MORENO”, com Bem Gil e Moreno Veloso.

Data: 19/03 (quinta-feira), às 20h.

Local: Teatro Estação Gasômetro - Av. Gov. Magalhães Barata, 830, São Brás, Belém (PA).
Ingressos: Sympla.



