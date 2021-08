Modelo posta foto do pai ao lado pôster de campanha e viraliza

A modelo Larissa Almeida, de 20 anos, movimentou a internet ao compartilhar uma foto do pai ao lado de uma vitrine onde ela está na propaganda.

"Eu vivo postando coisas sobre ele e quando postei no Twitter, eu só pensei 'mais uma vez, vou mostrar a fofura do meu pai aqui'. Mas não achei que iria chegar tão longe assim", disse a modelo ao jornal Extra.

Foi por conta de César que Larissa se tornou modelo. "Nunca foi um sonho, porque achava tão distante da minha realidade e tinha autoestima baixa. Mas um dia ele chegou e disse que iria me levar a uma agência", recorda.

A jovem venceu o concurso The Look of The Year, da Joy Models, e começou a batalhar um espaço. "Profissionalmente estou modelando desde 2017, mas só de 2019 para cá, quando mudei para São Paulo, é que as coisas começaram a acontecer", diz Larissa, que está em várias campanhas nacionais e já trabalhou na Itália pouco antes da pandemia.