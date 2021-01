Modelo faz ensaio sensual no frio e acaba congelando o bumbum

"Vadi* nunca sentem frio", disse a modelo e coelhinha da Playboy Christine Mae, ao revelar que seu bumbum "congelou" durante ensaio sensual 26 graus abaixo de zero em Keystone, no Colorado.

"O termômetro atingiu -26,6º C e encontrei o ambiente perfeito para experimentar a novidade. Estava muito frio lá, mas consegui me divertir muito também. Então acabei ignorando o frio em alguns momentos", contou.

"Minha bunda congelou, mas achei tudo muito sensual. Me imaginei como um coelho perdido no gelo", acrescentou Christine Mae, que publicou alguns dos cliques em seu perfil no Instagram, incluindo uma foto só de maiô.