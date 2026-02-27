Capa Jornal Amazônia
Cultura

Modelo alega que o ator Crispin Glove a manteve em cativeiro como 'escrava sexual'

Estadão Conteúdo

O ator Crispin Glover, conhecido por produções como De Volta para o Futuro, As Panteras e Alice no País das Maravilhas, foi acusado por uma ex-namorada de mantê-la em cativeiro e submetê-la a exploração sexual e trabalho não remunerado. As alegações constam em um processo civil protocolado nesta semana nos Estados Unidos e obtido pela revista Variety.

Segundo a ação, apresentada por uma mulher identificada como Jane Doe (apelido usado para preservar o nome da vítima nos EUA), descrita como uma ex-modelo britânica de 30 anos, o ator teria atraído a denunciante para Los Angeles com a promessa de uma oportunidade profissional na indústria do entretenimento.

O processo acusa Glover de agressão, fraude, despejo ilegal, perseguição judicial, inflição intencional de sofrimento emocional e violações da chamada Bane Act, legislação da Califórnia voltada à proteção de direitos civis.

Relacionamento teria começado nas redes sociais

De acordo com o documento, os dois teriam se conhecido pelas redes sociais em 2015. A autora afirma que, ao longo dos anos, o ator teria incentivado repetidamente sua mudança para Los Angeles, fazendo avanços considerados incomuns.

O primeiro encontro presencial teria ocorrido em 2023, em Dresden, na Alemanha. A ação afirma que, durante esse encontro, Glover mostrou itens de memorabilia nazista que fariam parte de sua coleção pessoal.

Ainda segundo a denúncia, em conversas e ligações ao longo de 2023, o ator teria "preparado" a mudança da mulher ao prometer uma nova vida e uma carreira no entretenimento por meio de uma parceria profissional. Ela se mudou para Los Angeles no início de 2024.

O processo afirma que, após a mudança, a autora teria encontrado "uma situação perturbadora", na qual o ator buscaria controlar suas ações, monitorar seus deslocamentos e exigir que ela atuasse como "namorada residente/escrava sexual".

Despejo e ações judiciais

A denunciante afirma que, após recusar exigências consideradas inadequadas, foi despejada de forma ilegal e alvo de ações judiciais falsas. Entre elas, estaria um pedido fraudulento de ordem de restrição apresentado pelo ator.

A defesa de Glover negou as acusações. Em comunicado enviado à Variety, o advogado do ator afirmou que "o Sr. Glover nega essas alegações infundadas nos termos mais contundentes".

Segundo a declaração, o ator teria sido vítima de uma agressão grave em 2 de março de 2024, em sua residência em Los Angeles. "O Sr. Glover chamou o Departamento de Polícia de Los Angeles, que compareceu ao local, investigou e prendeu Jane Doe", diz o comunicado, acrescentando que os fatos estariam documentados por registros policiais e por uma ordem de restrição solicitada pelo próprio ator.

A defesa afirmou ainda que Glover pretende contestar o processo judicialmente e que confia que o caso será considerado improcedente.

