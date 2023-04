Miss de Ulianópolis, Yasmin Resende, vence o Grand Pará

A representante do município de Ulianópolis, no Sul do Pará. Yasmin Resende, de 19 anos, estudante de Medicina Veterinária, foi a grande vencedora do Miss Grand Pará 2023 que irá participar de concursos de beleza nacionais e internacionais representando o estado. O concurso ocorreu na noite da quinta-feira, 30, no Teatro Maria Sylvia Nunes, da Estação das Docas, em Belém, com a participação de 14 candidatas. Yasmin vai participar do Miss Grand Brasil, que acontecerá no dia 10 de junho, em Nova Iguaçu, no Paraná.

"Eu estou com imensa gratidão. É uma responsabilidade imensa representar o nosso estado amado. Concorri com fortes candidatas", disse Yasmin, que participou do primeiro concurso de beleza. Ela é natural de Belém e foi morar em Ulianópolis com a família. Ela está focada em vencer a etapa nacional que vai selecionar a representante do Brasil no Miss Grand Internacional, em Dubai, ainda sem data marcada.

"Eu me preparei para esse concurso, fiz cursos de passarela com Cristiane Lobato, de Belém, e de oratória com Romilce Colombo, de Minas Gerais, que é a número 1 de preparação de misses no Brasil, e também fiz acompanhamento com nutricionista e personal trainer, o que foi importante porque ganhei 1o lugar em melhor corpo do concurso", destaca Yasmin.

A representante de Ulianópolis voltou para casa com três troféus na noite de quinta-feira. Além do Grand Pará, ela venceu de Melhor Corpo e Melhor Coordenador. "Cada miss tem um coordenador e esse prêmio destaca aquele que se dedica mais. O Paulo Ibrahim conseguiu ir para o confinamento comigo, esteve ao meu lado o tempo todo. Foi importante".

Demais colocadas

Misses Grand Pará, Mundo Pará, Supranational Pará e Pará Terra. (Gabriel Jenks/ Divulgação)

A segunda colocada da noite, Raquel Albuquerque, de 26 anos, engenheira civil, representou o município de Marituba, na Região Metropolitana. Ela ficou com o título de Miss Mundo Pará e vai concorrer no Miss Mundo Brasil CNB (Concurso Nacional de Beleza), que está previsto para ocorrer de outubro a dezembro, em cidade ainda não definida.

A terceira colocada, foi Lizandra Steinbach, de 28 anos, advogada e estudante de Nutrição, representou Barcarena, no Nordeste Paraense, e ficou com o título de Miss Supranational Pará. Ela vai concorrer no Miss Supranational Brasil 2024, que será de 10 a 14 de dezembro, na cidade de Machadinho, no Rio Grande do Sul.

Já a quarta colocada, Laira Minely, 26 anos, estudante de Comissário de Voo, representou Parauapebas, no Sudeste Paraense, e ficou com o título de Miss Pará Terra. Ela já vai concorrer no concurso Miss Brasil Terra, que acontecerá em 1o de maio, em São Paulo.

"Sou paraense, morei muito tempo no Sul do Pará, em Marabá. Parte da família materna é de Marituba. Foi muito bom representar a cidade", comemora Raquel Albuquerque, Miss Mundo Pará. "Voltei para Belém e comecei a trabalhar como modelo. Estou muito feliz", acrescenta. Ela detalha que as candidatas ficaram confinadas em um hotel de Belém por dois dias até a realização do concurso fazendo a preparação com dieta, oratória e passarela, além de desfile de biquini e sessão de fotos oficiais para o concurso.

Também foram eleitas 1a Princesa, Yasmim Tháylla, representante de Marabá, e 2a Princesa é Milena Albarado, de Prainha. Elas poderão participar de concursos de beleza em caso de substituição de alguma das misses eleitas.

Lucas Camisão, diretor do Miss Pará Oficial que elege as misses para os concursos mencionados, explica que decidiram fazer um evento apenas para eleger as representantes dos quatro concursos. "Por causa da pandemia, os concursos estavam atrasados, Queremos já antecipar a escolha das misses de 2024 em um novo concurso conjunto, em dezembro", antecipa.

"Tivemos poucas candidatas, mas muito boas candidatas. Algumas falam ingês e outros idiomas. A Yasmin já morou na Califórnia, a Laira nasceu em Belém e morou 15 anos na Europa, ela fala quatro idiomas, a Raquel fala espalnhol e inglês, são fortes candidatas para concursos lá fora. É muito importante falar outros idiomas, principalmente o inglês, para participar de concursos internaacionais", explica.