Minissérie paraense define elenco para adaptação da obra de Inglês de Sousa

Depois de uma rigorosa seleção, que começou no início do mês de novembro e contou com mais de 300 inscritos, do Pará e outros estados, a produção de elenco da minissérie paraense “5 para 1/2 Noite” escolheu cerca de 30 atores e atrizes que irão fazer parte do projeto. Os ensaios começaram na última semana e as gravações irão iniciar nos próximos dias.

A minissérie “5 para 1/2 Noite” fará uma releitura audiovisual de 4 dos 9 contos do último livro publicado pelo escritor paraense Inglês de Sousa: Contos Amazônicos.

Com direção de Jane Covre, da Golgan Filmes, e direção de fotografia de Vernon Collins, “5 para 1/2 Noite” irá trazer figuras míticas da Amazônia como o Boto, a Matinta Pereira e o Curupira, valorizando a Amazônia e a riqueza de detalhes, características principais da obra de Inglês de Sousa, com uma releitura audiovisual de elementos sobrenaturais.

Elenco estrelado

Entre os destaques do elenco está o renomado ator paraense Adriano Barroso. Adriano irá viver o papel de “Velho Estevão”, o narrador da obra de Inglês de Sousa, e que terá a missão de costurar as histórias dos cinco episódios da minissérie.

Adriano Barroso vai viver o papel de “Velho Estevão” (Divulgação)

Com 30 anos de carreira no audiovisual, Adriano participou de novelas da TV Globo como “A Força do Querer” e “Cheia de Charme”, e também trabalha como autor e diretor teatral, preparador de elenco, escritor e cineasta. Em 2011, foi premiado pelo júri do Festival Pan-Amazônico de Cinema pelo conjunto de sua obra em cinema, teatro e TV.

Além de atuar como ator na minissérie, Adriano Barroso também está como diretor de elenco de “5 para 1/2 Noite”. A empolgação com a dupla função é escancarada. “Esse projeto é muito importante no audiovisual paraense para um movimento político dessa nossa cidade, que é o de contar nossas histórias, se apoderar, e mostrar a nossa visão sobre isso. Outra coisa boa desse projeto é que ele é baseado em Inglês de Sousa, um paraense. Trazer a nossa literatura para o cinema é importantíssimo”, revela Adriano.

Um dos principais papeis femininos da minissérie será vivido pela atriz Astrea. Ela terá o desafio de interpretar a Matinta Pereira, bruxa que protege as florestas, no primeiro episódio de “5 para 1/2 Noite”

Astrea vai interpretar a Matinta Pereira (Divulgação)

Astrea tem formação em teatro pela Universidade Federal do Pará. Participou de vários projetos teatrais, com o diretor Cláudio Barradas, e em 1985 estreou nas telas de cinema como figurante no filme “Floresta das Esmeraldas”.

“Tem toda a questão da espiritualidade, da encantaria em mim. Por isso, já me sinto completamente incorporada pela Matinta Pereira nesse trabalho. Nasci em

Roraima, vim pra cá com 10 anos de idade e este é o meu lugar, minha raiz”, destaca Astrea.

Outros nomes que estão no elenco de “5 para 1/2 Noite” são: Paulo Larrat, Mauro Barbalho, Taynara Garcia e Marta Ferreira, entre outros talentos paraenses.

A série será produzida com recursos da Lei Paulo Gustavo, Governo do Pará e Secretaria de Cultura do Estado do Pará- SECULT.