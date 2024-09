Atriz Amanda Linhares fala sobre série na Netflix, novos projetos e saudade do açaí paraense

A atriz paraense Amanda Linhares, de 26 anos, está vivendo um grande momento em sua carreira. Com um papel de destaque na terceira e última temporada da série "De Volta aos 15", da Netflix, onde interpreta a personagem Rafa, ela também se prepara para protagonizar seu primeiro curta-metragem de terror e planeja levar sua peça solo para São Paulo.

Amanda, que cresceu em um ambiente artístico por ser filha de atriz, iniciou sua trajetória no teatro aos 14 anos. Formada em Teatro e com mestrado em Atuação, ela já participou de várias produções como "Feiurinha: O conto desaparecido" e "Lisbela e o prisioneiro", em versão musical.

Sua estreia em plataformas de streaming ocorreu no mês de agosto deste ano com a série da Netflix, onde dá vida à irreverente Rafa, responsável pela república onde moram as personagens de Maisa e Klara Castanho. Na série, as personagens estão em 2009 vivendo a fase da pós-adolescência e entrando na faculdade.

“Ela é cheia de personalidade e pensa alto. Além de ser considerada a ‘mãezona do rolê’. Foi uma aventura viver essa personagem”, comentou a atriz, que se identifica com o contexto nostálgico da produção, em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal.

Sobre como conseguiu o papel, Amanda explicou que utilizou uma plataforma específica, onde atores podem publicar vídeos e currículos. "Eles viram meu perfil e me convidaram para fazer o teste. Lembro que estava em Belém ensaiando para a defesa do meu mestrado quando recebi o e-mail com o convite", relembrou, dizendo que se sentiu conectada com a personagem desde o início.

Formada em Teatro e mestre em Atuação, Amanda ressaltou a importância de representar diversidade na televisão, especialmente como uma mulher gorda e paraense.

“Agora imagina ser uma atriz gorda e paraense conseguindo estrear no streaming para mim é uma grande honra”, declarou Amanda.

NOVIDADES NA CARREIRA

Além do sucesso na Netflix, Amanda tem projetos que serão colocados logo em prática. Um deles é a peça "Cadê a Outra? Cantos Cênicos de um Corpo Duplo", sua defesa de mestrado que aborda questões pessoais e familiares.

“Essa peça conta a história da minha irmã gêmea que não nasceu, e a relação que imagino que teríamos", explicou a atriz.

Com músicas escritas por ela mesma e uma forte conexão com a cultura paraense, Amanda sonha em levar o espetáculo para São Paulo com a mesma equipe com que trabalhou desde seus tempos de formação na Universidade Federal do Pará (UFPA).

Outro projeto que Amanda está envolvida é o curta-metragem de terror psicológico “Brutalista”, em que ela protagoniza sua primeira grande produção no cinema.

“É um drama psicológico, minha personagem é apática, mas tem um enredo muito interessante. Estou torcendo para inscrever o filme em festivais”, contou.

SAUDADE DE CASA

Mesmo morando em São Paulo, Amanda não esconde a saudade de Belém, especialmente da culinária. “Sinto muita falta do açaí”, revela. Ela costuma abastecer sua geladeira com produtos típicos trazidos por amigos e familiares, como farinha baguda e tapioca.