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Milton Nascimento aparece em passeio de carro com o filho

No vídeo, Bituca, como é conhecido, aparece dentro de um carro durante um passeio pelo Rio de Janeiro, cidade onde vive atualmente

Estadão Conteúdo

O cantor e compositor Milton Nascimento apareceu em um vídeo identificado por seu filho, Augusto Nascimento, como sendo da segunda-feira, 23 de março. O registro foi compartilhado nas redes sociais de Milton.

No vídeo, Bituca, como é conhecido, aparece dentro de um carro durante um passeio pelo Rio de Janeiro, cidade onde vive atualmente.

Com um olhar distante, Milton manda um beijo para a câmera.

Aos 83 anos, Milton está afastado dos palcos desde dezembro de 2022, quando fez seu último show de carreira.

Em 2025, o cantor foi diagnosticado com Demência por Corpos de Lewy (DCL), condição caracterizada por declínio cognitivo, além de sintomas de síndrome parkinsoniana - que é muito parecida com a doença de Parkinson, na qual o paciente pode ter tremor, rigidez, dificuldade e lentidão para andar.

O tratamento inclui reabilitação física e mental, além de medicamentos que ajudam a atrasar a progressão da doença.

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