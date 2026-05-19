Milena desabafa sobre saudades de Ana Paula Renault: 'Sinto sua falta todos os dias'

A amizade entre Milena Moreira e Ana Paula Renault voltou a emocionar os fãs nas redes sociais nessa segunda-feira, 18. A vice-campeã do BBB26 usou o X para fazer um desabafo sincero sobre a saudade que sente da amiga, com quem criou uma forte conexão durante o reality show.

A publicação ocorreu após Ana Paula compartilhar um vídeo relembrando a trajetória de Milena no programa. Ao repostar as imagens, a jornalista escreveu apenas: "Voa, Milena". A mensagem foi suficiente para despertar uma resposta carregada de carinho, emoção e reflexão sobre a relação das duas fora da casa mais vigiada do Brasil.

'Nossa amizade nunca será de presença física'

Ao responder a publicação, Milena falou sobre a intensidade da amizade construída com Ana Paula, mesmo com a correria da vida após o fim do reality.

Segundo a ex-sister, a conexão entre as duas vai além da convivência presencial. "Nossa amizade nunca será de presença física, porque nós nos entendemos no olhar e em uma palavra", escreveu.

Em seguida, Milena admitiu que sente falta da amiga diariamente.

"Sinto muito sua falta todos os dias e espero que um dia isso passe, pois nossas vidas estão muito loucas no momento", declarou.

A mensagem rapidamente repercutiu entre os fãs das duas, principalmente pelo tom sensível e emocional do texto.

Declaração emocionou a web

No longo desabafo, Milena ainda afirmou que conhecer Ana Paula fora das câmeras foi uma das experiências mais especiais que viveu após o programa.

"Pude conhecer uma Ana que muitos não conhecem e agora espero que te vejam com meus olhos", escreveu a recreadora infantil.

Ela também ressaltou a importância do apoio e dos conselhos que recebe da jornalista. "Amizade é uma mão de via dupla para dar certo", afirmou, antes de deixar uma reflexão sobre valorização das relações e o tempo.

"O amanhã não nos pertence", completou.

Fãs suspeitaram de afastamento

A intensidade da mensagem acabou levantando dúvidas entre internautas, que passaram a especular um possível rompimento ou despedida entre as duas amigas. "Isso foi uma despedida?", questionou uma fã nas redes sociais.

Diante da repercussão, Milena decidiu esclarecer a situação e negou qualquer afastamento com Ana Paula Renault. "Não! Um até logo talvez. Deixamos na mão do destino", respondeu.

Em outra interação, ela reforçou que a amizade continua firme e explicou que apenas quis expressar seus sentimentos de forma sincera. "Não foi uma despedida, pelo amor de Deus", escreveu.