Mike Tyson recebe proposta para mostrar o bumbum na internet

Após ter perdido a luta para Jake Paul, Mike Tyson recebeu um novo desafio, que pode aumentar ainda mais o seu patrimônio: mostrar o bumbum por US$ 250 mil (R$ 1,4 milhões). A proposta foi feita por um site adulto, que está disposto a pagar a quantia para mostrar a parte íntima do boxeador em um show de webcam.

VEJA MAIS:

Segundo o site CamSoda, Tyson teria que ficar por pelo menos uma hora com o bumbum exposto para a câmera. Segundo o vice-presidente da empresa, Daryn Parker, uma carta com a proposta foi enviada ao lutador.

“Entendo que essa oferta pode estar muito longe do que você arrecadou na luta, mas sejamos realistas: talvez seja hora de pendurar as luvas”, diz um trecho da carta, informada ao site TMZ.

A proposta de um trabalho com conteúdo adulto não surgiu por acaso. Antes da luta contra Jake Paul, Mike Tyson estava no vestiário e deu uma entrevista para um repórter. Após terminar as perguntas, ele saiu andando e mostrou que estava completamente nu na parte de trás. O momento pegou todos de surpresa e chocou os espectadores da transmissão ao vivo.