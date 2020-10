Michel Pinho e Elza Lima são atração de live do Sesc PA

O Serviço Social do Comércio (Sesc) no Pará, realiza a live “Projeto Diálogos: Corpos D’água”, nesta quarta (14/10), às 18h, no canal do Youtube do Sesc (youtube.com/sescnopara), com Michel Pinho e Elza Lima.

A live “Projeto Diálogos: Corpos D’água” será um bate papo descontraído com a fotógrafa Elza Lima e o historiador Michel Pinho, falando sobre a exposição que está montada no Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso e ainda não foi aberta ao público, por causa da pandemia da covid-19.

E, por isso, a live será uma chamada para o que poderá ser visto quando a unidade reabrir. A exposição mostra a imersão sensível da fotógrafa Elza Lima no universo da pesca artesanal.

Para Elza "O mar-corpo de águas é o cenário perfeito para abrir a 'cortina teatral', onde atuam peixes, barcos, urubus, garças, personagens 'dirigidos' por mulheres sensíveis, que tecem com perspicácia a rede da vida, criando seu mundo aquático".

Elza Lima é fotógrafa desde 1984. Seu trabalho se debruça em espaços Amazônicos e sua produção se caracteriza pela utilização dos cenários abertos captando situações oníricas de um tempo de aceleradas mudanças.

Já expôs nos Estados Unidos (Nova York), Espanha e França, Suíça, Alemanha, Portugal Suas obras podem ser encontradas em coleções de Museus como o MASP e MAM do Rio de Janeiro.

Michel Pinho é historiador e fotógrafo, e desenvolve ações na área de educação patrimonial, fotografia e inclusão social. Atua como professor há mais de 20 anos. Pesquisa a história de Belém, a construção da sua memória imagética e suas relações com o patrimônio edificado e imaterial.

Agende-se:

Live “Projetos Diálogos: Corpos D’água”

Dia:14/10, às 18h

Youtube: https://www.youtube.com/sescnopara

Informações: (91) 3224-5654/3224-5305 (Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso)