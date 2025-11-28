Michael Kiske tem problema de saúde e Helloween cancela turnê na Ásia

A banda alemã Helloween anunciou na quinta-feira, 27, o cancelamento de shows que seriam realizados na Ásia devido a um problema de saúde do vocalista Michael Kiske.

As apresentações estavam previstas para ocorrer na Indonésia, Malásia e Taiwan, entre os dias 6 e 10 de dezembro.

"Durante a recente turnê europeia, Michael Kiske contraiu faringo-laringo-traqueíte aguda e dispneia asmática com bronquite, e seu médico recomendou repouso absoluto. Sentimos muito pelos nossos fãs na Indonésia, Malásia e Taiwan, mas a saúde de Michael é nossa prioridade máxima e, para evitar danos permanentes à sua voz, essa medida é inevitável", disse o conjunto de rock por meio de nota oficial.

Recentemente, a produtora Mercury Concerts anunciou que realizará uma turnê do Helloween no Brasil em setembro de 2026. As datas, porém, ainda não foram divulgadas.