'Michael' divide crítica e público no Rotten Tomatoes; confira notas

Michael, cinebiografia de Michael Jackson dirigida por Antoine Fuqua, tem sido detonada por críticos no exterior. A produção, que chegou aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 23, atualmente registra uma porcentagem de apenas 38% das 150 avaliações profissionais consideradas pelo agregador online Rotten Tomatoes, nota suficiente para que ela seja classificada apenas como podre, pior classificação do site.

'Michael' é um deleite musical, porém uma cinebiografia desonesta de Michael Jackson. De acordo com o portal, o consenso da crítica especializada é de que Michael parece "um disco de maiores hits que poderia se beneficiar ao incluir mais detalhes que realmente proporcionassem maior compreensão do legado" do Rei do Pop.

A situação é semelhante no Metacritic, que computa a média das notas dadas pelos críticos de diferentes portais. Na página, Michael soma apenas 38 pontos de 100 possíveis, com 43 críticas sendo consideradas.

A opinião dos fãs, por outro lado, é consideravelmente mais favorável ao longa. No Rotten Tomatoes, por exemplo, a aprovação do público é de 95%, superando, por exemplo, títulos como Oppenheimer (91%), Avatar: O Caminho da Água (92%) e até o vencedor do Oscar de Melhor Filme Parasita (90%).

Já no IMDb, onde o público pode dar notas de zero a 10 para os filmes, Michael atingiu a média de 7,6, com 72% dos espectadores avaliando o longa com nota 8 ou superior.

O método do Rotten Tomatoes

É preciso levar em consideração que as porcentagens apresentadas pelo Rotten Tomatoes não são, como no IMDb ou no Metacritic, uma nota numérica, levando em conta o teor das críticas computadas para, assim, registrar o filme como "podre" (aprovação entre 0% e 59%), "fresco" (60% a 74%) ou "certificado como fresco" (75% a 100%). O site leva em consideração críticas de veículos grandes e portais afiliados.

As mesmas porcentagens são válidas para as avaliações do público, com a diferença sendo que qualquer pessoa registrada como usuário do Rotten Tomatoes pode avaliar filmes através de suas páginas. Ao invés de tomates, a nota dos espectadores é certificada através de ícones de baldes de pipoca, ou "pipocômetro".

Anteriormente, o Rotten Tomatoes exibia também as médias de zero a 10 mas, considerando que muitos portais têm abandonado o sistema de notas em suas críticas, o site parou de exibir esse número em abril de 2025.

A história de 'Michael'

Escrito por John Logan (007 - Operação Skyfall), Michael cobre as primeiras décadas da trajetória de Michael Jackson, de sua infância com o Jackson 5 até o auge de sua carreira, no final dos anos 1980.

Sobrinho do cantor, Jaafar Jackson interpreta o Rei do Pop, enquanto Colman Domingo vive Joe Jackson, polêmico pai e empresário do artista. Miles Teller, Nia Long, Larenz Tate e Kendrick Sampson também estrelam o longa.

Michael está em cartaz em cinemas de todo o Brasil.