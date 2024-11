Mestre Damasceno concorre como compositor do ano em site carnavalesco do Rio de Janeiro

O Site Carnavalesco irá realizar mais a quinta edição do prêmio “Destaque do ano". A premiação, que destaca figuras importantes do Carnaval do Rio de Janeiro, tem votação liberada entre para diversas categoria.

A votação vai até 13 de dezembro, e pode ser feito neste link.

O Mestre Damasceno, um dos compositores de "A mina é cocoriô!", samba-enredo que venceu a disputa na Grande Rio, está concorrendo na categoria "Compositor do ano".

A música também é assinada por Ailson Picanço, Davison Jaime, Tay Coelho, Marcelo Moraes e interpretada por Fábio Moreno. O título "A mina é cocoriô!" é da escola de samba paraense "Deixa Falar".

Em 2025, a Grande Rio leva para a avenida o enredo "Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós".

A edição deste ano possui novidades, como as categorias passista feminino, passista masculino, musa, ritmista do ano, profissional do barracão e sambistas do ano. Os nomes foram indicados por todas 12 escolas de samba do Grupo Especial.

A Campeã do Grupo Especial em 2024, a Viradouro, e, a Unidos de Padre Miguel, campeã da Série Ouro, levam os prêmios como “Escolas do Ano.

O indicado ganham 40 pontos entre o mais votado pelos internautas, 30 pontos para o mais votado pela equipe do Site Carnavalesco e 30 pontos para o mais votado entre os jornalistas. Em caso de empate, o escolhido será o que venceu na votação popular.

A festa de premiação deve acontecer ainda em dezembro.