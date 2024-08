Memorial dos Povos recebe série de shows gratuitos com destaques da nova música amazônica

O Memorial dos Povos, em Belém, será palco de uma série de shows gratuitos que celebram a força da nova música amazônica, que começa na noite desta sexta-feira (30/8), e vai até dia 1º de setembro, a partir das 19h. O evento, organizado pelo Psica Produções, trará ao palco três artistas de destaque: Sumano, Daniel ADR e Flor de Mururé. A programação tem entrada franca e busca resgatar a relevância do espaço para a cena autoral paraense. Os artistas foram selecionados pelo edital Natura Musical, por meio da lei estadual de incentivo à cultura do Pará (Semear).

Jeft Dias, diretor do Psica Produções, destacou a importância de retomar as atividades no espaço cultural, um local que já foi palco de apresentações históricas de bandas como Madame Satã e Delinquentes.

"O Memorial dos Povos é um espaço lendário para a música autoral paraense. Estamos muito felizes em ocupar esse espaço com esses três artistas que têm uma representatividade forte, falam do Pará, falam da Amazônia," afirmou Jeft.

PROGRAMAÇÃO

A série de shows começa com a apresentação do rapper Euller Santos, conhecido artisticamente como Sumano, que traz ao palco o show “Nortes”, seu álbum de estreia, expressando a luta e a identidade cabana através de suas rimas. O espetáculo conta com a participação de artistas como Moraes MV, Felipe Castilho, DJ Black, Karen Francis e MZ.

Sumano destacou a preparação especial para esse show, mencionando que será diferente de tudo o que ele já fez até agora. Ele afirmou que a presença dos artistas no Memorial dos Povos já é a história sendo recontada

"A gente está preparando uma performance diferente de tudo que já fizemos até agora, no que diz respeito ao show”, explicou o artista.

O rapper também ressaltou a importância dos artistas que participarão do show, destacando que todos compartilham uma conexão com a luta periférica e a identidade amazônida. "O espírito cabano que a gente fala tem inúmeros sentidos hoje, dado a compreensão de que estamos cada vez mais firmes no que diz respeito ao nosso lugar de fala, de amazônidas, de pretos, de periféricos”, explicou.

Já no dia 31 de agosto, será a vez de Daniel ADR apresentar seu mais recente trabalho, “Black Christ”. O álbum, que é o primeiro vinil de rap da Amazônia, mistura trap, drill e rhythm and blues para contar a história de um Jesus negro nascido nas periferias amazônicas.Para o artista, o show não será apenas uma apresentação musical, mas também uma celebração de sua trajetória no rap, que já soma 11 anos.

Daniel mergulha nas profundezas da experiência humana, dando uma nova vida à emblemática figura do salvador injustiçado e morto (Nay Jinknss)

"Espero que o público consiga captar a mensagem sobre a importância de lembrar de onde viemos, de todos os artistas e agentes culturais que pavimentaram o caminho para que hoje possamos fazer arte", disse Daniel, que convidou jvm Léo, Anna Suav e Pelé do Manifesto para a noite.

Além da apresentação, o artista organizará uma batalha de MCs durante o evento, oferecendo uma premiação de R$ 1 mil. A atividade rememora a época em que Daniel começou a participar, ainda em 2013, na Batalha de São Brás. Para participar, os interessados devem se inscrever no dia do evento, entre 18h e 19h.

Daniel reforçou a importância de honrar a história do rap paraense e inspirar novos talentos. “Todo esse processo fala sobre valorizar nossas raízes e mostrar aos jovens artistas que é possível alcançar seus objetivos”, afirmou.

Encerrando a programação no dia 1º de setembro, Flor de Mururé sobe ao palco com seu novo trabalho, “CROA”. O disco é o primeiro registro conhecido de uma obra gravada e lançada por uma pessoa trans no Norte do país, com a estrutura necessária para criar uma grande obra da música popular brasileira.

Flor de Mururé (Crédito: Rafaela Kennedy)

“CROA” será apresentado como um manifesto LGBTQIA+, com a participação do Trio Manari, Íris da Selva, Borblue, Mariara Almeida e Manoel Cordeiro. O evento contará ainda com shows de abertura de Fé do Batuque e Fernando de Iemanjá.

Flor de Mururé destaca a importância desse evento e afirmou que está preparando um show especial para o público. “Vou fazer um show com muito carinho, baseado nas músicas do álbum ‘CROA’. Esse movimento é significativo, trazendo o Samba Fé do Batuque e Fernando de Iemanjá para Belém. Estamos ansiosos por esse momento de partilha entre nós, das comunidades de terreiro e da cidade”, disse.

O artista espera que o público aprecie o show aberto que exalta a trajetória dos artistas da região. "Eu espero que o público se agracie de um dos shows mais bonitos que eu já preparei, com participações incríveis, com noções incríveis, de uma galera espiritualizada e potente da cena cultural da Amazônia”, declarou.



SERVIÇO

Confira os shows que vão ocorrer:

Show Sumano: 30/08;

Show Daniel ADR: 31/08;

Show Flor de Mururé: 01/09;

Endereço: Memorial dos Povos, na Av. Gov. José Malcher, 257, no bairro de Nazaré, em Belém;

Horário: a partir de 19h;

Entrada franca.