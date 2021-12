Meme do pão careca: entenda a história da cena de Sophie Charlotte em 'Ti-Ti-Ti', que viralizou

Ao longo da última semana uma cena saiu direto do baú para fazer a alegria da internet. Sophie Charlotte comendo um pão careca e depois levando um tapa na cara de Elizangela Vergueiro, e caindo no riso ao longo de tudo isso, virou meme dez anos após sua exibição na TV, na novela "Ti-Ti-Ti" (2011).

A imagem foi tão reproduzida que a própria Sophie relembrou o momento em seu perfil do Instagram. Ela contou que a ideia da cena foi de Jorge Fernando, diretor da novela. “Boca cheia de pão. Gravando! E foi ao ar”, escreveu.

Em entrevista a Hugo Gloss, Sophie contou que tem se divertido com a repercussão de suas cenas. “Normalmente, em cena com comida, a gente finge que tá comendo, dá um truque pra poder dar a fala sem ter comida na boca. Mas nesse caso eu dei a mordidona e não sabia o que fazer! Fiz a cena até o fim, caí na gargalhada, óbvio, que também estava alinhado com a personagem. Só que pensei que a gente ia regravar”, confessou.

Reveja a cena que bombou:

Claro que não faltou criatividade nos memes; veja: