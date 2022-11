Mell Pinheiro lança clipe 'Brasil da Lambada'

Com a copa se aproximando a animação de torcer pelo hexa irá se misturar com a música “Brasil da Lambada” no clipe que Mell Pinheiro lançará neste domingo, dia 20. A paraense divulgará no seu canal do Youtube e nas redes sociais o clipe gravado no Complexo Feliz Lusitânia. A cantora participa nesta sexta-feira (18) do lançamento da festa Bregou, na tradicional casa Apoena.

“A música Brasil da Lambada foi gravada há mais de 15 anos. Ela é do cantor e compositor Edilson Moreno. Na época eu não cantava, mas me encantei pela música. Amo lambada, amo esse ritmo para cima. Quando se fala de futebol então, amo ainda mais. Quando você começa ouvindo na música os grandes craques brasileiros já te dá uma emoção”, enfatiza Mell Pinheiro.

Mell Pinheiro é conhecida por cantar bregas românticos. A paixão pela música começou igreja ainda criança. Na adolescência, a artista deixou a música de lado e se formou em Jornalismo. Após a faculdade, Mell voltou a cantar e investiu na carreira profissional. Desde então foram lançados dois EPs, um CD e um DVD.

Também apaixonada por futebol, Mell resolveu unir as duas paixões no clipe do “Brasil da Lambada”. A música já faz parte do show da cantora. Com a chegada da Copa do Mundo do Qatar, Mell quis produzir o clipe para animar a torcida brasileira. “Quando comecei a cantar profissionalmente há quatro anos coloquei essa música no meu show. Tinha que cantar essa música. No meu bloco de lambada, ela tem que estar, porque ela faz a gente se sentir ainda mais brasileiro. Ter esperança no Brasil”, afirmou.

Mell está confiante que o a seleção brasileira trará sexto título para o Brasil. “Sempre amei futebol e todo tipo de jogo. Assistia muito futebol, imagina na Copa do Mundo. Sou de me descabelar e gritar. Torço muito para o hexa vir esse ano”, acredita.

Para o show no Apoena, Mell prepara o repertório clássico com grandes bregas marcantes de Wanderley Andrade, banda Warilou, e Calypso. Além de muito carimbó e lambada para o público. A festa Bregou no Espaço Cultural Apoena terá ainda a apresentação do DJ Maderito. O público deverá apresentar a carteira de vacinação. O espaço fica localizado na avenida Duque de Caxias nº 450 altos, esquina com a travessa Antônio Baena.

“Estou muito feliz em abrir esse evento no Apoena. Eu levanto a bandeira do brega, digo que o brega tem que invadir o Brasil novamente, assim como ele invadiu lá atrás. Do jeitinho que a gente dança aqui. O brasileiro tem que dançar o brega”, acredita.

Segundo Mell, um dos seus sonhos era se apresentar no Apoena, conhecido local de festas com estilo regional em Belém. “Começar esse projeto me deixa muito encantada. Farei um passeio pelos bregões do passado até as músicas atuais, misturando com carimbó e ritmos caribenhos. A galera vai sair maravilhada do show”, destacou.